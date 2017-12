Stimmungsvolle Schlossweihnacht eröffnet

An diesem zweiten Adventswochenende (Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember) und auch dem dritten Adventswochenende (9. bis 11. Dezember) erwartet nun schon zum vierten Mal die Aschacher Schlossweihnacht ihre großen und kleinen Besucher im weihnachtlich beleuchteten Schlosspark.



Kinder sangen Lieder

Am Freitag eröffnete Christkindl Franziska Zink gemeinsam mit Nikolaus Jürgen Reith den größten Weihnachtsmarkt im Landkreis. Zuvor hatten Kindergartenkinder aus Aschach, Steinach und Bad Bocklet die zahlreich erschienenen Besucher mit fröhlichem Gesang in die Vorweihnachtszeit eingestimmt.Viele Kunsthandwerker, vom Schmied bis zum Holzschnitzer, zeigen traditionelles Handwerk und bieten ihre Kunstwerke auch zum Kauf. Gastronomische Spezialitäten aus Franken und abwechslungsreiche Musikdarbietungen heimischer Blaskapellen stimmen im Wechsel auf die Weihnachtstage ein.

Unterstützt von regionalen Sponsoren, haben auch diesmal die beiden Burkardrother Unternehmer Sebastian Metz (Gartendesign Metz) und Jürgen Wehner (TOP Eventservice) den weiten Schlosspark in eine eindrucksvolle Weihnachtslandschaft umgestaltet. Über 40 Aussteller - mehr als in drei Vorjahren - vom Schmuckdesigner bis zum Obstbrenner, vom Parfümeur bis zur Rhöner Wollwerkstatt, vom Holzbildhauer bis zum Anbieter Rhöner Wildspezialitäten, dürften wohl alle Besucher zufriedenstellen. Bei Dorfschmied Georg Oswald aus Wollbach fliegen eindrucksvoll die Funken, wenn er mit kräftigem Hammerschlag das rot glühende Eisen biegt, und auch die Rhön-Alpakas von Sonja Wehner aus Waldfenster lassen sich wieder gern streicheln.

Während das gelegentliche Erscheinen von Nikolaus und Christkindl an den beiden Adventssonntagen vor allem bei den jüngsten Besuchern für große Aufmerksamkeit sorgt, wird das Adventskonzert mit Lisa Scheuring und den Xmas-Swingers am dritten Adventssonntag (11. Dezember) um 14.30 Uhr im Bad Bockleter Kursaal ein Höhepunkt eher für die Erwachsenen sein.

Nach dem Konzert wandert die Gästeschar weihnachtlich eingestimmt in einem Fackelzug hinauf zum Aschacher Schlosspark. Dort erwarten sie dann nicht nur der Weihnachtsmarkt, sondern wie an allen Veranstaltungstagen auch die Museen des Schlosses.