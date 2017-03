Sterne am Tourismushimmel

von HEIKE BEUDERT

Die Vertreter des Rhön-Tourismus sind ausgeflogen. In den nächsten Tagen sind sie in Berlin anzutreffen. Auf der internationalen Tourismusbörse Berlins (ITB) treffen sie sich, um das Geschäft rund um den Fremdenverkehr anzukurbeln. Denn die ITB ist die weltgrößte Branchenmesse. Hier gibt sich das Fachpublikum aus aller Welt ein Stelldichein und schaut, wo die Urlaubstrends liegen. "Die ITB ist aber auch eine politische Messe", stellt Geschäftsführer der Rhön GmbH, Michael Pfaff fest. Denn neben dem Fachpublikum werden im Lauf dieser Woche viele Politiker erwartet, auch in der Bayernhalle, wo die Rhön und Bad Kissingen anzutreffen sind.

Die Region will bei dieser Messe ihre Stärken herausstellen, aber auch schauen, was die anderen anbieten. Auf der ITB werden Trends gesetzt und Technologien vorgestellt, die dem Fremdenverkehr helfen sollen, die eigenen Angebote noch besser an den Mann zu bringen. "Die ITB als größte Reisemesse der Welt bietet die ideale Gelegenheit, Trends und Entwicklungen der Reise-Industrie auszutauschen", schreibt Bad Kissingens Kurdirektor Frank Oette in einer Pressemitteilung. Auch Oette ist in diesen Tagen in Berlin, um Bad Kissingen zu präsentieren und zu repräsentieren. Bad Kissingens Oberbürgermeister Kay Blankenburg, der neue Intendant des Bad Kissinger Sommers, Dr. Timan Schlömp sowie Thomas Lutz als Leiter des Kissinger Sommers werden ebenso vor Ort sein. Während Bad Kissingen vor allem Kur, Kissinger Sommer und das eigene touristische Angebot in diesen Berliner Tagen vermarktet, steht der Stand der Rhön für die ganze Region und macht damit Werbung für die Rhöner Landkreise in gleich drei Bundesländern. "Wir haben eine gute Präsenz", ist Michael Pfaff überzeugt. Der Rhön-Stand ist heuer in der Bayernhalle. Der Standort sei gut, zentral und der Auftritt der Rhön modern.



Zeigen, was man hat und kann

Wichtig ist Michael Pfaff der Austausch auf der ITB. Weil die ersten Tage ausschließlich dem Fachpublikum vorbehalten sind, ist hier die Zeit, für brancheninterne Kontakte. "Man kann gegenseitig voneinander lernen", so Michael Pfaffs Erfahrung. Deshalb sei es wichtig, dass die Rhön auf dieser Messe vertreten ist.

Gezeigt wird auf der ITB, was die Region ganz allgemein und im Besonderen zu bieten hat.So wirbt man auch mit dem Sternenpark. Eine Besonderheit ist der Sternenwagen, eine Übernachtungsmöglichkeit auf Rädern mit einem verglasten Dach. Aber es geht auch um die Rhön-Klassiker wie den Hochrhöner und seine Extratouren. Kulinarik sei ein großes Thema" ergänzt Pfarr. In diesem Zusammenhang will man die Dachmarke Rhön noch stärker ins Blickfeld rücken.



Die junge Rhön

Die Rhön wird auch ihre junge Seite präsentieren. Auf der ITB wird bereits für den Pumptrack geworben, einen Parcour für Räder, Scooter, Skate- und Longboards, der am 7. Oktober in Wildflecken eröffnet wird. Mit der Freizeitanlage wird die Rhön ein Alleinstellungsmerkmal haben. Denn so etwas gibt es im Umkreis von 250 Kilometern nicht.

Am Wochenende hat die Öffentlichkeit, also der Privatbesucher, die Möglichkeit, sich auf der ITB umzusehen. Frank Oette und sein Team vor Ort haben die neuesten Kataloge zu den Themen Urlaub und Gesundheit, über Übernachtungsmöglichkeiten sowie den Erlebnisführer "Eine Reise durch Bad Kissingen" im Gepäck. Detaillierte Angebote hat man zudem zum Thema Heilwasser und Gästeführungen.

Bei den Bad Kissingern und am Rhönstand kann man sich in Berlin natürlich über das Hotelangebot informieren. Große Hotel-Ketten wie Dorint seien selbst anwesend, erläutert Michael Pfaff. Für kleinere Häuser lohnt sich der Aufwand finanziell kaum mehr. Aus der Rhön sei in diesem Jahr lediglich noch das Rhön-Park-Hotel vor Ort, um die Fachmesse für ihre Kontaktpflege zu nutzen. "Gut also, dass die Rhön da ist und alle vertritt", meint Michael Pfaff.

Im Focus haben die Rhöner Messevertreter ist in erster Linie das nationale Publikum. 97 Prozent wird die Rhön vom deutschen Markt gebucht, so Michael Pfaff. Auch die Pressereferentin der Bad Kissinger Staatsbad GmbH, Ines Hartmann, erklärt , dass der Deutschlandtourismus sehr gefragt sei und man diesen Trend nutzen will.