Stefan Kuhn gibt Amt ab

von NICOLAS THOMA

Nach der Wasserwacht Hammelburg und der BRK Bereitschaft in Bad Kissingen, hat auch die Wasserwacht Bad Kissingen bei ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Alexander Knaab wurde von den Mitgliedern einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt und folgt damit auf den bisherigen Vorsitzenden Stefan Kuhn.



Nur mal Boot fahren

Kuhn der 1992 über die Pfadfinder zur Wasserwacht kam, wollte "eigentlich nur mal Motorboot mitfahren", teilte er in seiner Abschlussrede mit. Nachdem ihm dann ein Jahr später unverhofft der Vorsitz der Ortsgruppe anvertraut wurde, konnte er sich nach einem weiteren Jahr als Vorsitzender seinen Traum vom Bootsfahren erfüllen. Mittlerweile hat er in seinen 25 Dienstjahren bei der Wasserwacht zahlreiche Lehrgänge und Ausbildungen durchlaufen, unter anderem den zum Bootsführer. Der Blick über den Tellerrand und der Kontakt zu anderen Hilfsorganisationen im Landkreis lagen ihm immer besonders am Herzen.



"Viel erreicht"

Dabei waren insbesondere die BOS-Stammtische eine gute Gelegenheit sich "in gemütlicher Runde auszutauschen". Er bedauert, dass diese nicht mehr in der Regelmäßigkeit wie früher stattfinden. Dennoch konstatierte Kuhn abschließend: "Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht, vor allem was das Zusammenleben mit der Rotkreuz-Bereitschaft angeht. Ich werde als Einsatzleiter Wasserrettung der Truppe im Landkreis weiter erhalten bleiben und mich auch als Technischer Leiter auf Kreisebene zur Wahl stellen".

Der scheidende Technische Leiter Alexander Knaab erinnerte an die Aktivitäten der Ortsgruppe. Dazu gehörte das alljährliche "Saale brennt", als Auftaktveranstaltung des Rakoczyfestes und das Advent-Saale-Schwimmen. Aber auch die Teilnahme am Donauschwimmen Ende Januar in Neuburg sowie das Spielbankfest im Juni gehören zum festen Bestandteil der Aktivitäten. Im vergangenen Jahr hatte die Wasserwacht lediglich einen Einsatz zu verzeichnen. Am 24. Februar konnte in Poppenlauer eine vermisste Person nur noch leblos aus der Lauer geborgen wurde. Anfang Oktober beteiligte sich die Ortsgruppe an einer landesweiten Übung der Wasserwacht. Am 25. Dezember stellte die Bereitschaft Bad Kissingen für die Evakuierung der Bombenentschärfung in Augsburg einen Krankenwagen. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Rotkreuz-Bereitschaft unterstrich Knaab: "Es gibt kein wir und kein die. Es ist wie eine große Familie."

Barbara Hartmann, die ebenfalls ihr Amt als Kassiererin nach langjähriger Vorstandstätigkeit in neue Hände gibt, stellte den Kassenbericht vor. Sie dankte allen Gönnern und Förderern der Ortsgruppe. Der Mitgliederstand liegt bei 246 Mitgliedern.

Auch Michael Gabel trat heute letztmalig in seiner Funktion als Jugendwart der Ortsgruppe auf. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den Aktiven.



Neuwahlen

Neuer Vorsitzender der Ortsgruppe Bad Kissingen wurde der 38-jährige Physiotherapeut Alexander Knaab aus Arnshausen. Zuvor war er acht Jahre als Technischer Leiter im Vorstand der Ortsgruppe aktiv. Jennifer Weber (38) aus Bad Kissingen übernimmt den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden und löst damit Hans Thunig ab, der über 57 Jahre in der Wasserwacht aktiv war, davon 24 Jahre im Vorstand. Bernhard Bohatsch (49) tritt in die Fußstapfen von Alexander Knaab und übernimmt das Amt des Technischen Leiters. Der 18-Jährige Manuel Kämpf aus Garitz wird sein Stellvertreter. Neuer Schriftführer ist Nicolas Thoma (34), ebenfalls aus Garitz. Er übernimmt das Amt von Peter Greubel, der für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wurde.

Fabian Müller (19) aus Reiterswiesen wird Kassierer und folgt auf Barbara Hartmann, die für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde.





Mitgliedschaftsehrungen:

30 Jahre: Ralf Schubert, Angelika Welter, Michael Wolf.

35 Jahre: Monika Bohatsch, Michael Greubel, Werner Hahn, Barbara Hartmann, Erich Schmalzl, Volker Streit.

45 Jahre: Anna Krug, Dietrich Kuchler.

50 Jahre: Bernd Faber, Herbert Kolb, Ernst Rinneberg, Rudolf Zuleger.

55 Jahre: Ursula Happ, Rudolf Happ, Horst Herbst.



Aktiven-Ehrungen:

10 Jahre: Christina Söder

20 Jahre: Bettina Nicolai

30 Jahre: Karl-Heinz Welter

35 Jahre: Ralf Treubig

50 Jahre: Peter Greubel

55 Jahre: Karl Mayer