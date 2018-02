So gewinnt man Sänger

Ihre Jahreshauptversammlung hielt die Sängergruppe Bad Kissingen heuer auf Einladung des Stralsbacher Gesangvereins "Sängerlust" in der "Alten Schuel" ab. Anlass war die Auszeichnung ihres Vorsitzenden, Ewald Schmück, mit dem Goldenen Ehrenkranz des Fränkischen Sängerbundes für dessen 18-jährige Amtszeit.



Die Bad Kissinger Sängergruppe ist mit 42 Gesangvereinen und 1400 Aktiven im Landkreis die größte Gruppe im unterfränkischen Kreisverband des 13 Kreise umfassenden Fränkischen Sängerbundes. "Bei euch wird viel bewegt", sagte Paul Kolb, der seit über 30 Jahren Kreisvorsitzender und zugleich stellvertretender Vorsitzender des fränkischen Bundesvorstandes ist. Nachdem er Ewald Schmück mit dem Goldenen Ehrenkranz für dessen langjährigen Vereinsvorsitz ausgezeichnet hatte, machte Kolb den Vereinen Mut: Mag die Zahl aktiver Sänger aktuell auch sinken und den Bestand mancher Chöre bedrohen, "geht es irgendwann auch wieder aufwärts". Man dürfe "nicht jammern", sondern lieber mit neuen Ideen versuchen, Kinder für den Gesang zu begeistern und neue Sangesfreunde als Mitglieder zu gewinnen. "Wir müssen nur die richtigen Wege finden."



Als Beispiel neuer Wege im Wandel der Zeit stellte Ewald Schmück den gemischten Chor seines Stralsbacher Vereins "Sängerlust" vor, der heuer sein 95-jähriges Bestehen feiern konnte. Als reiner Männergesangverein 1921 gegründet und Jahrzehnte später durch einen Frauenchor ergänzt, hatten die Stralsbacher 2008 den Männerchor wegen fehlender Stimmen aufgegeben und die verbliebenen 13 Sänger mit den zwölf Damen zu einem gemischten Chor vereint. Zugleich versucht der Verein mit offenen Projektchören, neue Mitglieder für sich zu gewinnen. Chorleiterin Ganna Kravchenko, im Hauptberuf Managerin der Allianz "Kissinger Bogen", sei es zudem gelungen, einen neuen Kinder- und Jugendchor in Stralsbach zu gründen.



Kinder- und Jugendchöre

In ihrer Doppelfunktion als Allianz-Managerin und Chorleiterin habe Kravchenko 2015 einen Allianzchor gegründet, ergänzte Bürgermeister Waldemar Bug.



"Was wären unsere Veranstaltungen im Landkreis doch ärmer ohne den Chorgesang", sagte stellvertretender Landrat Emil Müller, selbst ein begeisterter Sänger. "Der Landkreis weiß, was er an Ihnen hat." Die Vereine müssten versuchen, mit neuen Ideen - notfalls auch Vereinsgrenzen überschreitend - neue Mitglieder zu gewinnen. Beispielhaft nannte Müller die "Waldmusikanten" aus Waldfenster, wo sich Musiker und Sänger zu einer erfolgreichen Gruppe zusammengeschlossen hätten.



Über einen neuen Kinder- und Jugendchor in Nüdlingen berichtete die Fachbeauftragte Sabrina Seufert. Mit den "Nüdlinger Spatzen" im Gesangverein "Frohsinn" gebe es nun insgesamt neun Kinder- und Jugendchöre im Landkreis. Mit allen ist ein Konzert am 26. März im Bad Bockleter Kursaal geplant. Um künftig noch genügend Chorleiter zu haben, appellierte Seufert an erfahrene Sänger, sich doch entsprechend weiterbilden zu lassen.

Ihre Schwester, Gruppenchorleiterin Ilona Seufert, erinnerte mit einem Bildbericht an herausragende Veranstaltungen wie das Deutsche Chorfest in Stuttgart, wo der eigens dafür in Münnerstadt gegründete Projektchor mit 70 Teilnehmern nach nur drei Proben - "die letzte war auf der Busfahrt" - einen "grandiosen Auftritt" absolviert hatte.



Auch Siegfried Gottwald, Vorsitzender der Kissinger Sängergruppe, hatte das Stuttgarter Chorfest mit der Verleihung der Silberplakette an den Gesangverein Reiterswiesen für dessen 110-jähriges Bestehen hervorgehoben. Zuletzt habe im September das Deutsche Musiktreffen "60plus" im Kissinger Regentenbau besonders beeindruckt, bei dem Garitzer und Steinacher Sängerinnen im Frauenprojektchor mitgesungen hatten.