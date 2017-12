Silvester: Mit Funken und Raketen ins neue Jahr

Bad KissingenDurch Rauhreif weiß verzuckerte Bäume, eine Auffahrt durch eine lichtergesäumte Allee - da kommen selbst bei tagelangem, trübgrauen Nebelwetter winterliche Gedanken auf, wenn man mit vielen anderen auf dem Parkplatz vor der Kisssalis-Therme steht. Hier hat man zwar nicht den absoluten Blick auf die Stadt - der bewaldete Altenberg steht genau davor - aber das wissen auch die Betreiber der Therme und so veranstalten sie schon seit Jahren zu ihrer alljährlichen Silvesterparty ihr eigenes Feuerwerk.

Gut eine viertel Stunde dauerte dort heuer die Böllerei, die ins neue Jahr überleitete. Und als hätten sie es geahnt, dass es nebelig werden würde, hatten die "Feuerwerksmacher" weniger die hoch aufsteigenden Böller im Gepäck, als vielmehr Bodenfeuerwerke und "Mittlere Höhen", denn so gut wie alles, was über 50 Meter hoch hinausging, tauchte nur den Nebel in farbiges Licht.



Das Beste zum Schluss

Fontänen, Sterne und andere Glitzereffekte, bodennah zur Explosion gebracht, verlockten da schon mehr zur "Ahs" und "Ohs" der zahlreichen Zuschauer, die sich bei minus sieben Grad das Lichtspektakel oberhalb der Garitzer Einkaufsmeile ansahen. Und wie immer, auch hier das Beste zum Schluss: Obwohl Kissingens größte Silvesterparty bereits wenige Wochen nach Vorverkauf total ausgebucht war, reichte es am Ende des imposanten Feuerwerks noch für einen kleinen warmen Nachtisch für die Außenstehenden - als Neujahr-Gruß aus der Küche der Kisssalis-Therme.