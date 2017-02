Seit 77 Jahren spielt er Orgel

von STEFAN GEIGER

Im Auftrag von Bischof Friedhelm Hofmann überreichte Pastoralreferentin Christine Seufert die Ehrennadel der Diözese Würzburg an Siegfried Keßler, der in der Ebenhausen seit inzwischen 60 Jahren die Orgel spielt, nachdem er zuvor bereits in seinem Heimatort Langenleiten diesen Dienst einbrachte. Der 85-Jährige wird auch künftig - soweit es seine Gesundheit zulässt - Gottesdienste mit gestalten.

Bereits mit acht Jahren lernte Siegfried Keßler in Langenleiten unter Anleitung seines Lehrers und einer Dorfschwester die Orgel zu spielen. "Das hat mir von Anfang an immer Freude gemacht", erinnert er sich. Mit 12 Jahren begleitete er erstmals eine Messfeier. Eine ganz besondere Herausforderung für ihn war es, als er bei einer Wallfahrt zum Kreuzberg dabei war und dort kurzfristig der Organist ausfiel. "Ganz unvorbereitet sollte ich in der Wallfahrtskirche die Orgel, die ich überhaupt nicht kannte, spielen. Als der Priester mich sah, spürte ich seine Zweifel, ob ich denn das könnte. Als ich ihn fragte, auf welcher Tonhöhe er seinen Gesang anstimme, verstärkten sich dessen Bedenken; denn die Tonhöhe der damals meist lateinischen Gesänge war ihm nicht bekannt. Zu allem Überfluss fehlte auch das Orgelbuch, so dass mir nichts übrig blieb, die vorgesehenen Lieder nach dem Gesangbuch zu begleiten. Doch die Situation sozusagen als Feuertaufe meisterte ich. Selbst der Pater lobte mich am Ende", erzählte der Jubilar, der wenige Tage zuvor seinen 85. Geburtstag feiern konnte.



Liebe führte ihn nach Ebenhausen

Nach Ebenhausen führte ihn die Liebe zu seiner späteren Ehefrau Walburga. Den Weg von der Rhön legte er mit seinem Motorrad zurück. Am 18. Februar 1957 heirateten sie in Ebenhausen und führten zunächst im Vollerwerb die Landwirtschaft der Ehefrau, ehe er von 1971 bis zum Eintritt in den Ruhestand in der Firma Hegler in Oerlenbach in der Rohrproduktion im Schichtbetrieb arbeitete.



Stets zur Aushilfe bereit

Seit seiner Hochzeit bis heute - also 60 Jahre - spielt er die Orgel. Wenn in den Nachbarorten ein Organist ausfiel, war und ist er - wenn irgendwie zeitlich möglich - zur Aushilfe bereit. Seine Hingabe an Musik und Gesang bringt er zur Ehre Gottes und zur Freude seiner Mitmenschen ein.

Auf seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft dürfen alle bauen, ob in Familie, Nachbarschaft oder im ganzen Ort und vor allem der Kirchengemeinde. Als seine Ehefrau schwer erkrankte, pflegte er sie sieben Jahre lang mit größter Fürsorge. 2010 verstarb sie. Diesen herben Verlust meisterte er aus tiefem Glauben und mit Unterstützung seiner drei Kinder und deren Familien. Besonders stolz ist er, dass seine beiden Söhne Johannes und Martin in seine Fußstapfen als Organisten getreten sind und wie er sich dieser Aufgabe mit Freude und Hingabe stellen.

"Wir verstanden uns gleich bei unserer ersten Begegnung, als Siegfried mir das Du anbot, nachdem wir künftig wohl viel miteinander zu tun hätten", verdeutlichte Pastoralreferentin Christine Seufert ihre Wertschätzung. "Stets können wir uns auf dich verlassen. Alle Liedvorschläge nimmst du an. Vor allem begleitest du zusätzlich die Feiern im Seniorenhaus Kramerswiesen in Oerlenbach. Für uns alle bist du eine große Stütze", lobte Frau Seufert im Dankamt, das Pfarrer i. R. Balthasar Amberg zelebrierte und das die Fago-Band "Shalom" unter der Leitung seines Sohnes Johannes bereicherte.

Die Glückwünsche der Pfarrgemeinde drückte Kirchenpflegerin Martina Greubel mit einem Präsent aus, ehe die erfreulich vielen Gottesdienstbesucher mit langem und herzlichem Applaus ihren Dank verdeutlichten. Wie selbstverständlich saß der Jubilar an seinem Ehrentag am Orgeltisch, um in gewohnter Weise seinen Betrag zu leisten. Der Laudatio mit Ehrennadel und Urkunde schloss sich die Feier im Kreise seiner Familie mit neun Enkeln und acht Urenkeln an; denn in der Familie fühlt er sich bestens aufgenommen und hilft tatkräftig im Alltag mit.