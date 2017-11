Seemannslieder und Rock im Luitpoldpark

Ihren persönlichen Kissinger-Musik-Sommer haben etwa zehntausend zahlende Besucher und weitere tausend Schaulustige im Luitpoldpark bei den Open-Air-Konzerten von "Santiano" und "Silbermond" gefeiert. Stürmische Lieder vom Norden und gefühlvolle Balladen aus dem Osten waren unter freiem Himmel zu hören - nur rund 300 Meter von Klassikgala und Klaviersoiree im Regentenbau entfernt: Am Wochenende war das musikalische Angebot Bad Kissingens auf Großstadtniveau.



Flanieren und Picknicken

Draußen auf den Wegen waren viele Zaungäste unterwegs. Flanieren, auf der Mauer sitzen, an Stehtischen ein Gläschen Sekt trinken: Die Musik ist überall zu hören. Die Wiesen im Park lagen voller Picknick-Decken. Familie Kiesel aus Nüdlingen zum Beispiel machte mit ihren Freunden das ein oder andere Fläschchen Rotwein auf. "Die Musik macht gute Laune und der Abend ist so mild", erzählen sie. Uwe Köhnlechner aus Lohr schiebt sich nach dem Konzert mit seinem Rollstuhl durch die Menge, kommt kaum durch. "Ein Erlebnis, dass ich dabei sein konnte" , erzählt er begeistert, und: "Die Stadt hat uns sehr geholfen. Parkplatz in der Nähe für Rollifahrer, keine Barrieren, erhöhte Rampe mit guter Sicht: Das ist nicht überall so."



Mutige Texte einer starken Frau

Am Samstag stellten "Silbermond", die Platin ausgezeichneten, unkonventionellen Live-Rocker aus Bautzen ihr neues Album vor, machten sich mit mutigen Texten, charakteristischem Sound und der prägnanten Stimme von Stefanie Kloß mit "Leichtem Gepäck" auf den Weg, zu ihren Millionen Fans neue hinzu zu gewinnen. Das haben sie auch in Bad Kissingen geschafft. Dabei setzen sie mehr und mehr auf Themen mit Tiefgang, nehmen die fast 6000 Fans mit in ihre Gefühlswelten. Mal zittert der Boden, kreischt die Gitarre von Thomas Stolle, wummert der Bass und Stefanie Kloß' unglaubliche Präsenz reißt die Menge mit, um schon beim nächsten Song leise und eindringlich bei "Heut hab ich Zeit" einen Blick in ihre Seele zuzulassen.



Zum dritten Mal lockten die Open Airs Rock- und Pop Fans in den Luitpoldpark (siehe auch Titelseite): Große Stars live, mitreißende Lieblingsmusik und Party waren angesagt. Die Arme in die Luft, klatschen, mitsingen - los! Am Freitag machten sich "Santiano" - echte Kerle aus Flensburg und aus der Mitte des Lebens - mit ihren Liedern auf den Weg "Richtung Freiheit, geradeaus". Für die Shanty-Rocker liegt die Freiheit draußen auf dem Meer, irgendwo zwischen den weiten Dünen der Nordsee und den grünen Wiesen Irlands.

"Joho und 'ne Buddel voll Rum!" "Seine Heimat war die See" und "Kinder des Columbus" singen die Männer von der Waterkant. Volkslieder, Schlager, Irish Folk und Seemännisches, serviert mit einem guten Schuss Rock. Das Schiffshorn tutet, die Brandung rauscht, Möwen schreien und dann peitscht Björn Both, Frontmann mit grauem Bart und glattem Schädel das Santiano-Schiff und die Stimmung voran. Nordsee am Saalestrand und alle singen mit. Textsicher waren die Fans in den schwarzen Santiano T-Shirts mit der Windrose: "Teufelsweib" steht auf ihrem, und "Lieder der Freiheit" bei ihm.





Auch die Moderationen von Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß am Samstag gingen unter die Haut. Dabei bleibt sie geerdet und symphytisch, wenn sie im Nebensatz mit Blick auf die Umgebung meint: "Schönes Plätzchen hier" und die Kissinger zum Jubeln bringt. Die Gold- und Platinplatten, die Preise, sie kommen nicht von ungefähr. Stefanie Kloß ist als Wirbelwind oder sinnierend bei den Balladen gut, richtig gut. Oder um es mit Stefan Klar aus Remscheid zu sagen: "Wie die die Bühne rockt. Die Frau ist der Hammer!"

Einiges verpasst die Partymeile außerhalb der Umzäunung doch: Nachdem "Urban Light" aus Würzburg als Vorgruppe die Zuschauer mit einer Mischung aus Funk & Rap ordentlich in Stimmung gebracht hat - die Band sollte man sich merken -, kommt Stefanie Kloß mitten durchs Publikum auf die Bühne. Anfassen erlaubt, das bringt die Fans zum Kreischen. Dazu eine tolle Lichtshow und das, was ununterbrochen bei Silbermond auf der Bühne abgeht. Die Songs hören die Zaungäste auf den Wiesen und der Promenade, leicht gefiltert durch die Bäume, genauso gut. Sie fühlen sich als Teil einer großen Musik- und Partygemeinschaft.

Wie Chris und Julia Greiter, die mit Zelt und Motorrad aus Kassel "ihrer Band" auch nach Bad Kissingen gefolgt sind, Scheckkarte vergessen, zu wenig Geld dabei haben und nur von draußen zuhören können. Mit ihren Nachbarn auf der Decke aus Winkels haben sie sich schon angefreundet: "So ein tolles Ambiente wie hier draußen im Park haben wir noch nicht erlebt". Daumen hoch für die Stimmung in Bad Kissingen.

Nach den beiden Konzerten im Luitpoldpark in Bad Kissingen blicken die Johanniter insgesamt auf einen sehr ruhigen Verlauf zurück. "Am Freitagabend war es für unsere 14 Einsatzkräfte extrem ruhig. Lediglich drei Fans kamen auf unsere ehrenamtlichen Helfer und Notärzte zu, da sie für kleinere Verletzungen lediglich Pflasterstreifen benötigten", berichtet Gesamteinsatzleiter Olaf Mauer von den Johannitern in Bad Kissingen. Am Samstag hatten die 16 Rettungskräfte und drei Notärzte während des Konzerts von Silbermond mehr zu tun. "Wir führten insgesamt zwölf Hilfeleistungen durch, zwei davon mit sehr intensiven Betreuungen. Für eine Person endete das Konzert nach einem Krampfanfall frühzeitig im Krankenhaus." Unterstützt wurden die Johanniter von der DLRG, die für die Sicherheit am Flussufer sorgten.