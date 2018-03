Schon mal den Haarder Spielplatz testen

Lange haben die Kinder in Haard darauf warten müssen. Doch in spätestens drei Wochen wird der neue Spielplatz an der Dorfwiese endlich fertig sein. Dann fehlt nur noch der Rasen. Aber das dürfte ihnen wohl egal sein.

Der Spielplatz stand schon 2013 auf der Wunschliste einer Bürgerversammlung. Damals wurden den Einwohnern schon für für das Folgejahr neue Spielgeräte aus Naturholz versprochen. Aber dann hat es doch noch ein paar Jahre gebraucht, bis bei den Haushaltsberatungen im November 2015 für den Spielplatz-Neubau endlich 60 000 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt wurden.



Haard an der Reihe

"Haard war einfach an der Reihe", gab es für den 2014 ins Amt gewählten Bürgermeister Harald Hofmann keinen Zweifel. Ihm geht es um die finanzielle Ausgewogenheit bei der Versorgung der zwei Stadtteile Nüdlingen und Haard.



In der letzten Juni-Woche räumten Bauhof-Mitarbeiter die alten Spielgeräte ab und bereiteten die etwa 1500 Quadratmeter große Fläche für die neuen Geräte vor, die Mitte Juli dann geliefert wurden. Nach eigenen Entwürfen des Rathauses - Hofmann: "Das Geld für externe Planer investieren wir lieber in dringende Projekte" - wurden in einer 50 Zentimeter dicken und nachgiebigen Schicht aus Hackschnitzeln aus dem Nüdlinger Wald zunächst das hölzerne Klettergerüst und mehrere Schaukeln für unterschiedliches Kindesalter aufgestellt.



Katzen hassen Hackschnitzel

Hofmann sieht im Gebrauch der Hackschnitzel einen Mehrwert: "Katzen hassen Hackschnitzel." Und vor allem: "Wenn die mal nach Jahren verbraucht und unansehnlich sind, taugen sie immer noch für unsere Heizungsanlage in der Schlossberghalle." An einer Seite des Platzes landen die Kinder aus der Röhrenrutsche weich in den Hackschnitzeln, auf der anderen Seite steht die Seilbahn für die Größeren.



Sandkasten und Standwippen

In den nächsten drei Wochen werden noch der Sandkasten und die Standwippen für die Kleinen aufgebaut. Dann kommen noch die Sitzgelegenheiten für die Erwachsenen, davor eine feuerfeste Fläche, "damit an Kindergeburtstagen auch mal gegrillt werden kann".



Eine Attraktion des Platzes für warme Tage ist sicherlich das Wasserspielgerät in Stehhöhe, mit dem sich die Kinder aktiv beschäftigen sollen. Gesichert wird der Spielplatzbereich durch einen 130 Zentimeter hohen Stabstahlzaun mit zwei Eingangstoren.



Zuletzt der Rollrasen

Eigentlich soll der neue Spielplatz in Haard also erst Ende August fertig sein. Noch fehlt so manches Spielgerät, noch sieht man Mitarbeiter des Bauhofs bei der Arbeit.



Doch viele Haarder Kinder stört das nicht: Sie spielen schon jetzt in den wohlriechenden Hackschnitzeln und klettern auf dem neuen Gerüst herum. Doch erst wenn alles fertig ist, soll als Letztes der neue Rollrasen ausgelegt werden.



Erste Kinderpartys

Mit diesem Vorschlag hatte sich Dritter Bürgermeister Stephan Schmitt im Gemeinderat durchsetzen können. Rollrasen ist zwar teurer, aber dafür als Rasenfläche sofort nutzbar. Spätestens im September wird es dann wohl am Haarder Spielplatz im Schatten der zwei hohen Eichen, der Kastanie und des Ahorns die ersten Kinderpartys mit Leckereien vom Grill geben.