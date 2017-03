Rottershausen noch mehr zum Blühen bringen

von STEFAN GEIGER

"Wir können nur gewinnen", diese Haltung verdeutlichte Ortsreferent Dieter Werner in einer ersten Besprechung zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft. Unser Dorf soll schöner werden", bei dem Rottershausen auf Kreisebene im letzten Jahr siegte und sich damit für den Bezirksentscheid qualifizierte. Dazu wird am Montag, 26. Juni, die Bewertungskommission, von 9 bis 11.30 Uhr, in Rottershausen erwartet.



Resümee im Mittelpunkt

Bei dem Auftakttreffen stand das Resümee des Kreisentscheids 2016 im Mittelpunkt. "Die positiven Aspekte und Empfehlungen zur Weiterentwicklung wollen wir als Grundlage für die nächste Runde sehen. Zu den fünf Bewertungskriterien wollen wir eine Broschüre erstellen, da die zeitliche Begrenzung des Rundgangs längst nicht alle Aspekte vermitteln kann", machte Dieter Werner eingangs deutlich. Außerdem gelte es, in der Kürze der Zeit die eine oder andere Anregung aufzugreifen, um die Beurteilung zu steigern. Im Detail ging er auf die fünf Kriterien ein. Mit 19 von 20 möglichen Punkten schnitt der Ort bei "soziales und kulturelles Leben" ganz hervorragend ab. Die vielen Angebote von Vereinen und Institutionen bereichern das örtliche Leben. Vor allem die Jugend engagiert sich und übernimmt wie bei Lutzi-Festival und Jugendheim Eigenverantwortung. Auch zugezogene Personen beziehungsweise Familien gliederten sich ein

.

"Alle zu gewinnen, wird uns nicht gelingen, wenn sie beispielweise Rottershausen auswählten, um hier das Wohnen und Leben in Ruhe und Stille genießen", betonte Werner.



Viel Lob erfuhren bei 18 Punkten Grüngestaltung und Entwicklung. Plätze und Randbereiche sind naturnah durchgrünt und mit Gewässer, Löschteich und renaturiertem Bach aufgelockert. Im Zuge der Dorferneuerung erfuhren Freiflächen durch Stauden, Sträucher und Bäume eine Aufwertung. Im Friedhof fehlten großkronige Bäume. Private Gartenanlagen und Altbäume sollten erhalten bleiben.



Mehr Heckenstreifen

In den beiden Aspekten "Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen" sowie "Dorf in Landschaft" erhielt Rottershausen je 17,5 von 20 Punkten. Gut gesehen wurden Mitarbeit in der Allianz Oberes Werntal, erfolgreicher Kampf gegen Leerstände im Dorfkern, Gewerbeansiedlungen am Ortsrand, vielfältiger Erholungswert durch versteckte Lage abseits großer Straßen in einem Talkessel und eingesäumt von Streuobstwiesen, Entwicklung vielfältiger Biotope sowie arten- und strukturreiche Waldzonen. Wegränder sollten weniger gemäht werden, um Vernetzungen beizubehalten. Mehr Heckenstreifen würden die Fluren weiter auflockern. "Den Schulgarten werden wir zusammen mit der Gemeinde herrichten", stellte Werner als konkrete Maßnahme heraus.



Mit 15,5 Punkten erfuhren Baugestaltung und Entwicklung eine geringere Würdigung. Gut gestaltet seien "Lina" und Kirchplatz. Altes Rathaus und ehemalige Schule dienten Feuerwehr bzw. Musikverein. Ortsbildprägende Gebäude wurden damit erhalten. Neubauten im Ortskern durch regionaltypische Materialien, Farben und Fassadenbegrünung aufzuwerten, könne kurzfristig kaum umgesetzt werden.



"Grundsätzlich waren wir in 2016 auf dem richtigen Weg und wollen realisierbare Anregungen in den nächsten Wochen und Monaten aufgreifen", gab Dieter Werner als Devise vor. Dazu diente bereits in Klosterlangheim ein Workshop, an dem er zusammen mit Bürgermeister Franz Kuhn und Ehrenbürger Siegfried Erhard mit den Schwerpunkten Erfahrungsaustausch und Dorfbroschüre teilnahm.



Weiteres Treffen am 21. April

"Wir wollen die Aspekte, die unser Rottershausen ausmachen, in den Vordergrund rücken, während die üblichen Themen, die jeder Ort weniger oder mehr besitzt, nur angerissen wie als Anhang im Begleitheft werden. Dazu kommen Entwicklungslinien - von Bürgern beziehungsweise Vereinen angestoßen - zu Projekten, die das Vorher, Jetzt und Nachher in Wort und Bild verdeutlichen", empfahl Dieter Werner. Dazu sagte Ehrenbürger Siegfried Erhard seine Unterstützung zu.



Angesprochen wurde der Ablauf des Bewertungstages mit engen zeitlichen Grenzen. In den 90minüten Rundgang sollen Kindergarten, Kirche mit Friedhof, Grotte, Lina, Haus der Bäuerin, VG-Halle, Bahnhaltepunkt, Jugendheim und Schule einfließen. Das weitere Prozedere wird in einem Treffen am Freitag, 21. April, 19 Uhr, im alten Rathaus und in Arbeitskreisen fortgeführt.