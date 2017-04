Rasenmäher fängt Feuer - 80-Jähriger in Bad Kissingen schwer verletzt

Am späten Samstagnachmittag kam es in einer Kleingartenanlage im Bad Kissinger Stadtteil Arnshausen zu einem folgenschweren Brandfall.



Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 80-jähriger Mann seinen Aufsitzrasenmäher getestet und anschließend im Anbau seines Gartenhauses abgestellt. Wenig später hörte der Mann mehrfach ein lautes Knallen und sah Rauch aus dem Anbau aufsteigen.



Der Mann eilte sofort zum Anbau und öffnete dessen Türe. Dabei kam zu einer explosionsartigen Feuerentwicklung. Die Flammen schlugen dem Mann entgegen, wodurch dieser Verbrennungen dritten Grades an beiden Händen und leichte Verbrennungen im Kopfbereich erlitt.



Die Feuerwehren Arnshausen und Reiterswiesen waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten den Brand zügig löschen. Auch Notarzt und Rettungsdienst waren schnell zur Stelle und versorgten den schwer verletzten 80-jährigen. Dieser wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik geflogen.



Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.