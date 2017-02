Nur noch ein Markt jedes Jahr in Burkardroth

von BJÖRN HEIN

Die Gemeinderäte beschäftigten sich in ihrer Sitzung mit dem Marktwesen in Burkardroth. Wie Bürgermeister Waldemar Bug mitteilte, seien die Besucherzahlen hier gefühlt rückläufig, auch die Ausstellerzahl ginge seinen Worten nach sukzessive zurück. Im vergangenen Jahr stand schon einmal zur Disposition, ob man nur noch einen Markt im Jahr abhalten wolle - damals habe man sich aber dagegen entschieden.

Für die Märkte im vergangenen Jahr habe man zahlreiche Betriebe angeschrieben - sowohl in der Marktgemeinde als auch in der Allianz -, die Rückmeldezahlen waren allerdings sehr gering gewesen. "Auch die Marktbeschicker meinten, dass das Interesse bei den Besuchern für die Märkte nicht mehr so da ist", informierte Bug. Die Problematik habe man schon bei zwei Treffen des Organisationsteams für die Märkte besprochen. Hier habe sich herauskristallisiert, dass man sich auf einen Markt im Jahr beschränken sollte.

Außerdem sei die Diskussion geführt worden, ob man - wenn man nur noch einen Markt macht - diesen nicht schon am Samstag beginnen lassen will. Diesem Ansinnen standen allerdings die Marktbeschicker kritisch gegenüber, da hier ein erhöhter Zeitaufwand erforderlich sei, was in keinem Verhältnis zu den erzielten Erlösen stehe. "Das Orga-Team hat den Vorschlag gemacht, dass wir heuer nur noch einen Frühjahrsmarkt abhalten sollen", informierte Bug. "Es wäre schade, wenn man beide Märkte weiter dümpeln lässt und so einen schlechten Ruf bekommt."



Plätzlesmoad erweitern?

Gemeinderat Markus Alles, der bei den Märkten selbst als Aussteller teilnimmt, konnte diese Ansicht nur teilen: "Lieber machen wir nur noch einen Markt, aber diesen dafür gescheit." Alles stellte allerdings die Frage, ob man den Plätzlesmoad nicht zu einem offiziellen Markt machen könnte, bei dem auch Marktbeschicker teilnehmen. "Man hätte hier nicht mehr Aufwand und der Plätzlesmoad würde vielleicht noch attraktiver werden", äußerte er seine Meinung.

Michael Frank fragte, ob am Samstag vor dem Frühjahrsmarkt auf der Gerberwiese trotzdem weiter das Konzert stattfinden könnte, was der Bürgermeister bejahte. Der Frühjahrsmarkt soll in jedem Fall weiter am Sonntag vor Pfingsten stattfinden, also heuer am 28. Mai. "Die Idee mit den Änderungen beim Plätzlesmoad werden wir noch einmal auf die Tagesordnung nehmen und besprechen, wie dieser dann in Zukunft ausgerichtet wird", so Bug. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass man das Marktwesen auf den Frühjahrsmarkt am Sonntag vor Pfingsten beschränkt und dass die neue Regelung ab heuer in Kraft tritt.