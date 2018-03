Neue Kontingentführer für überörtliche Einsatzkräfte berufen

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens der Kreisbrandinspektoren Peter Sell und Edwin Frey haben sich Nachbesetzungen in der Führungsriege der überörtlichen Einsatzkräfte ergeben. Die Kreisbrandinspektoren Thomas Eyrich und Ronald Geis wurden vom Landkreis zu neuen Kontingentführern ernannt. Sie stehen den bisherigen Kontingentführern Marco Brust und Harald Albert zur Seite. Kreisbrandmeister Elmar Eisenmann steht ab sofort Thomas Eyrichs zur Seite und Georg Helfrich wird zum Stellvertreter von Marco Brust. "Wir benötigen vier Kontingentführer mit jeweils festem Stellvertreter, um im Ernstfall eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen", sagt Landrat Thomas Bold (CSU).



Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt in Bayern ist verpflichtet, überörtliche Hilfskontingente aus aktiven Feuerwehrleuten vorzuhalten. Die können bei überregionalen Katastrophen wie dem Elbhochwasser und der Schneekatastrophe im bayerischen Wald zur Unterstützung von der Regierung angefordert werden. Der Kreis Bad Kissingen verfügt über ein jeweils 120 Einsatzkräfte starkes Standard- und ein Hochwasser-Hilfeleistungskontingent. "Es wird darauf geachtet, dass die Feuerwehren vor Ort nicht bloßgestellt werden", erklärt Kreisbrandrat Benno Metz. Der Landkreis sei immer ausreichend mit Feuerwehrleuten abgedeckt.



Das Landratsamt unterhält mit den Feuerwehren eine örtliche Unterstützungsgruppe für die Einsatzleitung in Oerlenbach. Kreisbrandmeister Alexander Bös übernimmt hier ab sofort die Aufgaben des vorigen Leiters Ronald Geis.