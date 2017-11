Nationalpark Rhön: Fragen und Antworten zum umstrittenen Schutzgebiet

Vorausgesetzt, die Rhön würde Nationalpark werden, zu welchen Investitionen verpflichtet sich der Freistaat Bayern?

Müssen sich Gemeinden finanziell an neuen Strukturen für den Nationalpark oder dem Unterhalt beteiligen?

Wie viele Arbeitsplätze sind überhaupt betroffen?

Was wird aus den Beschäftigten?

Wie sieht die Versorgung mit Brennholz für die Bürger aus?

Dürfen in einem Nationalpark Wallfahrten stattfinden?

Werden Nutzungsrechte wie das Sammeln von Pilzen und Beeren eingeschränkt?

Haben sich die betroffenen Landkreise schon geäußert, wie sie zu einem Nationalpark stehen?

Am Freitagnachmittag flatterte in die elektronischen Postkästen, worauf die Region seit Wochen wartet. Auf 20 Seiten bezieht das Bayerische Umweltministerium Stellung zu den Fragen, die die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld im April nach München geschickt hatten. Eine Karte mit der überarbeiteten Gebietskulisse für einen möglichen Nationalpark in der Rhön ist ebenfalls dabei. Wichtigste Erkenntnis: Der Bereich Schwarze Berge wird ausgespart. Damit ist auch Wildflecken, wo die Industrie bereits erheblichen Widerstand gegen ein weiteres Schutzgebiet formuliert hatte, nicht mehr unmittelbar betroffen.Am Montagabend stehen Vertreter des Umweltministeriums der Kreuzbergallianz Rede und Antwort. Das Treffen, zu dem auch Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) erwartet wird, beginnt um 18 Uhr im Kloster Kreuzberg. Für 17 Uhr haben Gegner eines Nationalparks eine Demonstration angekündigt. Die Kommunalpolitiker werden sicher noch etliche Nachfragen zum Schreiben aus München haben. Stichpunktartig werden im Folgenden die wesentlichsten Antworten auf den Fragenkatalog zusammengefasst.Eine Entscheidung für einen Nationalpark in der Rhön würde kurzfristig die Einrichtung einer Nationalparkverwaltung nach sich ziehen - mit erfahrungsgemäß 100 Mitarbeitern und einem Budget von zehn Millionen Euro pro Jahr.Nein. Die Unterhaltsverpflichtung von Einrichtungen des Nationalparks liegt beim Freistaat.Die Gebietskulisse für einen Nationalpark in der Rhön umfasst Waldgebiete der Bayerischen Staatsforsten. Vor allem der Forstbetrieb Bad Brückenau wäre mit 60 Prozent seiner Fläche betroffen. Dort arbeiten nach Aussage des Ministeriums 55 Mitarbeiter. Darüber hinaus waren in diesem Jahr schon mindestens 48 Privatunternehmer mit etwa 90 Arbeitskräften im Bereich des Forstbetriebs tätig.Was den Forstbetrieb Bad Brückenau angeht, so gibt es eine Jobgarantie für die Mitarbeiter. Auch für die Beschäftigten der Privatunternehmen stellt das Bayerische Umweltministerium Aufgaben in Aussicht. Der Vergleich mit bestehenden Nationalparks zeige, dass zwei- bis dreimal so viele Mitarbeiter als vormals in den Forstbetrieben dort Arbeit finden.Sowohl die Verfügbarkeit von Holz als auch gleichbleibende Preise sollen gewährleistet werden. Damit das erreicht wird, soll nach dem Vorbild anderer Nationalparks ein Brennholzkonzept entwickelt werden.Ja, selbstverständlich können die traditionellen Wallfahrten auch künftig stattfinden.Pilze und Beeren dürfen nach der aktuellen Rechtslage für den persönlichen Bedarf und an Stellen, die keinem Wegegebot unterliegen, gesammelt werden.Erste Reaktionen auf den Fragenkatalog gibt es bereits. Die beiden Landräte Thomas Bold und Thomas Habermann (beide CSU) sowie die Kreisvorsitzenden des Bayerischen Gemeindetages Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld, Birgit Erb und Gotthard Schlereth, unterstützen einen ergebnisoffenen und konstruktiven Dialogprozess. Der Rhön-Grabfelder Landrat signalisierte überdies deutliche Sympathie für einen Nationalpark in der Rhön.