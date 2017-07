Motorradunfälle in Franken am Wochenende: Drei Menschen schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Bad Kissingen - 20-Jähriger schwer verletzt





Kreis Kronach: Motorrad fliegt über Leitplanke





Kreis Bamberg: Überholmanöver missglückt



In Franken ist es am Wochenende wieder zu zahlreichen schweren Motorradunfällen gekommen. In den Kreisen Kronach, Bamberg und Bad Kissingen wurden Biker schwer verletzt.Am späten Sonntagvormittag verunglückte ein Motorradfahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Maßbach und Rothhausen schwer. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.Kurz vor 11:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen die Staatsstraße 2281 von Rothhausen in Richtung Maßbach. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang von Maßbach, kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, stürzte und blieb in einer Wiese neben der Straße liegen.Ein anderer Motorradfahrer leistete dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten den 20-jährigen vor Ort bevor er mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen haben die Ermittlungen zur Unfallsache aufgenommen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung eines zweiten Fahrzeuges.In Steinwiesen wurde am Samstag ein 26-Jähriger schwer verletzt , als er in einer langgezogenen Linkskurve ins Bankett geriet und das Motorrad zu Fall kam. Das Kraftrad stürzte daraufhin im Kurvenausgang auf die Fahrbahn und der junge Mann wurde durch die Wucht über die Leitplanke katapultiert. Der Mann wurde über die Leitplanke katapultiert.Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.Ebenfalls am Samstag wurde ein 26-Jähriger bei einem missglücktem Überholmanöver schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Biker nach Zeugenaussagen vor Gunzendorf in einer Rechtskurve noch einen Pkw überholen. Dabei verlor dieser die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab.Beim anschließenden Sturz in den Graben erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen.