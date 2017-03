Motorradfahrer kracht bei Hammelburg in Traktor und stirbt

Zu einem tödlichen Motorradunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der B27 zwischen Untererthal und Hammelburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit einem Traktor und verstarb noch an der Unfallstelle.



Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach fuhr der Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr die B27 von Untererthal in Richtung Hammelburg. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad zu weit nach links und kollidierte mit dem linken Vorderrad eines entgegenkommenden Traktors.



Trotz des schnellen Eintreffens von Rettungsdienst und Notarzt konnte vor Ort nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Durch den Unfall fing der Traktor Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Insassen des Traktors erlitten einen Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut. An dem zur Hälfte ausgebrannten Traktor entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Die regionalen Feuerwehren unterstützten die Polizei.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, sowie der Traktor und das Motorrad sichergestellt. Die Aufgabe des Sachverständigen ist es nun zusammen mit den Polizeibeamten den Unfallhergang genau zu rekonstruieren.



Bis zum morgigen Tag wird die B27 halbseitig gesperrt und der Verkehr durch eine Ampel geregelt. Im Laufe des Donnerstagvormittags muss die Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden.