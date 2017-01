Mit dem Bund Naturschutz in die Natur

Viele Termine





Noch ist es draußen frostig, und in vielen Teilen des Landkreises liegt noch eine Schneedecke über den Feldern. Für Naturliebhaber ist das ein einzigartiges Schauspiel im Betrachten und Erleben. Doch mit öffentlichen Veranstaltungen bei der Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) geht es erst richtig los im Februar.Aber dann wird es gleich hoch interessant: Am 23. Februar berichtet Professor Dr. Heiko Paeth in Münnerstadt von den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Region. Praktisch wird es dann beim Baumschnittkurs am 4. März mit Edwin Fella auf den BN-eigenen Flächen in Untererthal.Prallgefüllt ist das Jahresprogramm der BN-Kreisgruppe mit 54 Veranstaltungen, verteilt über den gesamten Landkreis. Vom Repaircafé, bei dem versucht wird, defekte elektrische Geräte und Spielsachen wieder zu reparieren, Vorträgen zum Klimaschutz, zu Elektromobiliät, dem Heimkehrer Luchs bis zu bewährten Exkursionen zum Kennenlernen von Natur und Landschaft des Landkreises wird eine bunte Vielfalt an Aktionen im Jahresprogramm angeboten. Auch der Besuch bei Ökolandwirten, den selten gewordenen Bergwiesen der Rhön und der Adonisröschen auf dem Sodenberg stehen unter anderem auf dem Programm."Erfahrungsgemäß helfen unsere ehrenamtlichen Fachleute aber mindestens an nochmals so vielen Terminen, sei es bei Führungen von Schulklassen, Vereinen, bei Infoständen, bei Ferienprogrammen. Dazu kommt ja noch die Arbeit in der Biotoppflege und zum Beispiel beim Amphibienschutz," weiß Elisabeth Assmann von der BN-Geschäftsstelle. "Wir sind sehr breit aufgestellt bei unseren Aktiven," erläutert BN-Vorsitzender Franz Zang, "Für deren Engagement, den zahlreichen Spendern und der guten Zusammenarbeit mit den Behörden möchte ich mich in diesem Rahmen recht herzlich bedanken. Damit uns die Experten nicht ausgehen, ist uns die Nachwuchsarbeit sehr wichtig."Daher bietet die Kreisgruppe für Jugendliche einen Film- und Fotowettbewerb an. Das Motto: Die Natur des Jahres 2017 im Landkreis Bad Kissingen. Das Ziel des Fotowettbewerbs ist: Einfach genauer hinschauen, mehr entdecken, durch tolle Aufnahmen andere darauf aufmerksam machen. Das Zeltlager "Wildnis an der Schondra" findet Mitte Juli wieder statt.Es gibt auch wieder einiges zu feiern. So wird am 12. Mai die Biberplattform an der Sinn beim Staatsbad eröffnet. Hier kann man die Auenlandschaft, die der Biber sich schafft, beobachten. Infotafeln helfen, den Lebensweise des Bibers und seinen Lebensraum zu verstehen. Neben dem Bibergehege im Wildpark Klaushof ist die Biberplattform an der Sinn das zweite Standbein der vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderten in Bayern einmaligen BiberWasserWelten. Am 1. Juli findet das traditionelle Sommerfest auf der Trimburg statt, am 23. Juli lädt die Kreisgruppe zu 30 Jahre Sinnberggarten ein. Die BN-Kreisgruppe wird mit seinen aktiven Mitgliedern auch im Jahr 2017 Themen wie den Flächenfraß durch Straßenbau und neue Gewerbe- und Wohngebiete, die HGÜ-Stromleitung, das Artensterben und die Diskussion um einen neuen Nationalpark anpacken und Stellung beziehen. Interessierte und Helfer in allen Bereichen sind willkommen.Die Infos finden sich ab sofort auf der BN-homepage unter http://www.bad-kissingen.bund-naturschutz.de