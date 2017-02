Mit Leib und Seele Feuerwehrmann

von GERHARD ZELLER

Eigentlich hatte Otto Ehrenberg es sich vorgenommen, bis zum Erreichen der Altersgrenze, dem 60. Geburtstag, aktiv Dienst für die Allgemeinheit - speziell für die Feuerwehr - zu leisten, doch ein Jahr vorher, im Sommer 1998 kam es anders: stärker werdende gesundheitliche Beeinträchtigungen forderten zunehmend Tribut. Deshalb ersuchte er persönlich den seinerzeitigen Kreisbrandrat Helmut Rittelmeier, ihn schon vorzeitig von seinen Pflichten als Kreisbrandinspektor zu entbinden. Ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele, Herz und Verstand, der immer sein Bestes gegeben hatte, verließ damit am 31. Juli 1998 die Führungsetage des heimischen Brandschutzes. Seinen Kameraden ist er auch danach immer eng verbunden geblieben.

Otto Ehrenberg erblickt am 31. Dezember 1939 in Burkardroth das Licht der Welt. Nach der Schule lernt er den Beruf des Metzgers (bei seinem Onkel Alfons), später arbeitet er auf einer Ziegelei in Frankfurt, bei der BayWa, bei Tabbert, beim Naturpark Rhön und dann - bis zur Rente - bei der US-Army. 1962 heiratet er Paula, geb. Wehner. Drei Kinder bereichern die glückliche Ehe (Petra, Dietmar und Diana).

Im Alter von 17 Jahren tritt er am 5. Januar 1956 in die Freiwillige Feuerwehr Burkardroth ein, macht sich dort zunächst als Maschinist verdient.Es erfolgen sieben Beförderungen bis zum Brandmeister. Von 1967 bis 1972 fungiert er als stellvertretender Kommandant, danach übernimmt er für zehn Jahre die höchste Position der Floriansjünger. 1981 wird er Kreisbrandmeister und neun Jahre später Kreisbrandinspektor.



Vorbildlicher Einsatz

Bei der offiziellen Verabschiedung zollte Landrat Herbert Neder hohe Achtung für den vorbildlichen Einsatz. Emil Müller, der seinerzeitige Bürgermeister des Marktes Burkardroth, bedankte sich damals ebenfalls ganz herzlich. Dabei bezeichnete er Otto Ehrenberg als "Vollblut-Floriansjünger", als "die Feuerwehr selbst".

Den Verantwortlichen im Markt Burkardroth (und weit darüber hinaus) war er immer ein verlässlicher und versierter Berater, der jederzeit fachlich überaus kompetent mit Rat und Tat zur Seite stand. Die Sicherstellung des Brandschutzes, der Schutz von Menschenleben stand bei ihm kontinuierlich an oberster Stelle. Beharrlich verfolgte er sein Ziel, den Bestand der freiwilligen Feuerwehren in unserer Region zu erhalten. Kaum eine Versammlung, bei der er nicht dafür warb, dass die Feuerwehrvereine und -verbände tragende Pfeiler der Gesellschaft sind und es dabei ohne freiwillige Helfer nicht geht. Er selbst war ja ein Paradebeispiel für vorbildliches ehrenamtliches Engagement, für ihn war die Arbeit nicht nur Pflicht, sie machte ihm erkennbar viel Spaß, er wuchs und fand darin Erfüllung.

Otto Ehrenberg war kantig und kernig, kritisch und kooperativ, kraftvoll und konsequent, deswegen wurde er geschätzt und geachtet. Viele Auszeichnungen und Ehrungen folgten. Die bedeutendsten waren das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold, die bronzene und die silberne Ehrennadel des Landkreises, die Kreisverbandsehrennadel in Gold sowie das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Die Feuerwehr Burkardroth bedankte sich mit der Ernennung zum Ehrenmitglied.

Otto Ehrenbergs Leben durchzog das Thema Feuerwehr wie ein roter Faden. Er packte aber auch in zahlreichen anderen öffentlichen Angelegenheiten tatkräftig und uneigennützig an. Mit großem Enthusiasmus begleitete er das Flurbereinigungsverfahren Burkardroth. Von 1987 bis 2014 war er dort in der Vorstandschaft. Hier fungierte er ab 1997 als stellvertretender und ab 2003 als örtlich Beauftragter. Auch hier hat er Spuren hinterlassen. Von 1994 bis 2009 war Otto Ehrenberg 1. Vorsitzender der Burkardrother-Zahlbacher Bergjagdgenossenschaft. Darüber hinaus war er treues Mitglied in weiteren Vereinen und Verbänden und Feuerwehren. Seit April 2014 war er auf den Rollstuhl angewiesen, trotzdem machte er das Beste daraus und ließ sich die Freude am Leben bis zuletzt nicht nehmen. Am vergangenen Dienstag ist Otto Ehrenberg in Gottes Hand entschlafen. Er selbst und sein aufopferungsvoller Dienst am Nächsten bleiben in Erinnerung und Vorbild. Rosenkranz ist am Mittwoch um 14 Uhr in der Kirche in Burkardroth, danach wird seine Urne auf dem Friedhof in Burkardroth beigesetzt.