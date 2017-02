Maßbach: Schuldeneintreiber versprühen Reizgas in Wohnung

Drei Männer sind am Montagnachmittag in Maßbach (Landkreis Bad Kissingen) aneinander geraten. Grund für den Streit war laut Polizei, dass ein 30-Jähriger Schulden bei einem 26-Jährigen hat. Zusammen mit einem Freund suchte der 26-Jährige die Wohnung des 30-jährigen Schuldners auf.



Die beiden Schuldeneintreiber drängten sich in die Wohnung und es kam zu einer Rangelei, bei dem einer der Schuldeneintreiber mit Reizgas ungezielt herumsprühte. Die Eigentümer konnten die beiden aus der Wohnung hinaus schieben. Vermutlich aus Frust beschädigten die beiden dann noch die Wohnungstüre.



Die Eigentümer sowie deren fünf Jahre alte Tochter klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Es wurden Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch aufgenommen.