Mann und Frau prügeln sich in Bad Kissingen vor Diskothek

An einer Diskothek in der Alten Kissinger Straße in Bad Kissingen ist es am Sonntagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Das berichtet die Polizei.



Ein leicht alkoholisierter 22-Jähriger und eine 23-Jährige mit fast drei Promille gerieten nach Schließung des Lokals aneinander, woraufhin sie mehrere Faustschläge austeilten. Als Resultat des Handgefechts trugen beide Kontrahenten leichte Verletzungen davon und beide erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.