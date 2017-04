Mal humorvoll, mal nachdenklich

von BJÖRN HEIN

Ein besonderes Jubiläum kann der Chor InTakt des Gesangvereins Garitz in diesem Jahr feiern. Vor zehn Jahren wurde er aus der Taufe gehoben, bis heute widmet man sich hier mit viel Freude dem modernen Liedgut. "2007 wurde der Chor ins Leben gerufen. Wir freuen uns, wie gut er sich entwickelt hat und dass er für den Gesangverein auch ein Zugpferd gerade für jüngere und jung gebliebene geworden ist", freut sich der Vorsitzende des Gesangvereins 1883 Garitz, Georg Riedmann. Er kann sich noch sehr gut an diese Zeit erinnern: ein Jahr vor dem 125-jährigen Bestehens des Gesangvereins wollte man etwas ganz besonderes bieten: anstelle einer rauschenden Jubiläumsfeier mit fremden musikalischen Ensembles hatte man vor, sich selbst ein "Geschenk" zu machen und so beschloss der Vorstand, einen neuen, zusätzlichen Chor einzurichten.



Verein wollte sich verjüngen

"Die Suche nach Nachwuchssängern gestaltete sich damals nicht leicht - da wir den Gesangsverein etwas verjüngen wollten, bot es sich an, hier einen Projektchor zu starten, der sich besonders dem modernen Liedgut verschreiben sollte", so Riedmann. Der Name des Projektchores war damals "Chor InTakt", und der Name war Programm: ohne Takt kann man nämlich keinen Chorgesang machen. "Für die Leitung im ersten Jahr konnten wir Jörg Wöltje gewinnen", erinnert sich Georg Riedmann zurück. Den ersten Auftritt bestritten die Sänger im Jubiläumsjahr des Gesangvereins am 12. April 2008, auch das Motto des Festkonzerts war ganz auf den Projektchor zugeschnitten, es stand unter der Überschrift "Lass doch der Jugend ihren Lauf".

Der Projektchor war derart erfolgreich, dass er weitergeführt wurde und ständig neue Mitglieder hinzukamen. Seit 2014 ist Stefan Ammersbach dessen Leiter. Wenn man mit ihm spricht, dann merkt man, dass die Musik ihm eine Herzensangelegenheit ist - ein Einstellung, die er auch auf seinen Chor zu übertragen versteht und diesen mit seinem Engagement immer wieder mitreißt. "Mir ist vor allem die Vielfalt in der Musik wichtig. Natürlich pflegen wir beim Chor InTakt hauptsächlich modernes Liedgut, die musikalische Bandbreite ist aber sehr groß: gerne singen wir beispielsweise Oldies, Schlager, Musicals, Popsongs und Gospellieder und das in verschiedenen Sprachen", so Ammersbach. So sind natürlich viele Lieder auf Englisch, aber auch deutsche und sogar afrikanische Weisen sind im Programm. Teilweise von Klavier oder Schlagzeug begleitet, der Hauptschwerpunkt liegt aber auf dem A-Capella-Gesang. Diese musikalische Vielfalt kommt bei den Sängern sehr gut an. "Die Mitglieder des Chores kommen aus dem ganzen Landkreis", freut sich der Chorleiter. Dabei achtet er darauf, dass der Chor sich rhythmisch anspruchsvollen Stücken mit ausdrucksstarken Melodien und ansprechenden Texten widmet.



Mit viel positiver Energie

Diese werden mal humorvoll, mal nachdenklich, aber immer mit viel positiver Energie vorgetragen: das Publikum merkt den Sängern an, wie viel Freude es machen kann, in einem Chor mitzusingen. Mittlerweile ist der einst kleine Projektchor auf über 40 Personen angewachsen, die zwischen 20 und 60 Jahre alt sind. Damit präsentiert sich der Chor deutlich jünger als der Frauen- oder Männerchor. Doch das Alter spielt beim Singen eigentlich überhaupt keine Rolle: wichtig ist, dass man allen die Möglichkeit gibt, das zu singen, wofür sie sich begeistern. Und das sind beim Chor InTakt eben die modernen Weisen, was auch beim Publikum sehr gut ankommt. "Dass wir Stefan Ammersbach als Chorleiter gewinnen konnten, war ein echter Glücksgriff. Er versteht es, die Sängerinnen und Sänger mitzureißen und ihnen die Freude am Gesang zu vermitteln", so der Vorsitzende des Gesangvereins 1883 Garitz, Georg Riedmann.



Jubiläumskonzert am 6. Mai

Sein Können hat der Chor bereits bei den verschiedensten Chortreffen gezeigt, es gibt regelmäßig Gemeinschaftskonzerte mit dem Männer- und Frauenchor des Gesangsvereins Garitz, bei der den Zuhörern immer eine große musikalische Palette geboten wird. Aber auch mit der Jugendkapelle der FFW Garitz gab es Auftritte, Feste und Gottesdienst wurden mit eigenen Beiträgen bereichert.

Und wie besser könnte ein Chor sein zehnjähriges Jubiläum feiern, als mit einem Jubiläumskonzert. Am 6. Mai um 19 Uhr findet in der Turnhalle in Garitz ein Chorkonzert statt. Gesungen werden Lieder von Interpreten wie Enya, Phil Collins, ABBA oder den Wise Guys. Mit dabei ist die GuIG Hammelburg, die ebenfalls von Stefan Ammersbach geleitet wird. Diese Gruppe setzt sich vornehmlich mit geistlicher Chormusik auseinander.

"Natürlich sind wir gerade fleißig am Üben - vor dem Gemeinschaftskonzert haben wir nur eine einzige gemeinsame Probe. Aber das wird schon klappen", ist Stefan Ammersbach zuversichtlich. Schließlich weiß er, dass er sich auf seine Sänger verlassen kann. Und auch das Publikum ist an diesem Abend zum Mitmachen eingeladen. Mehr will der Chorleiter aber noch nicht verraten. "Einfach das Jubiläumskonzert besuchen - es lohnt sich", verspricht er. Auch Zeit für Ehrungen wird es an diesem Abend geben.

"Wir proben immer am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Proberaum in der Jahnstraße 11 in Garitz. Wer bei uns mitsingen will, kann sehr gerne unverbindlich hereinschnuppern", erklärt Ammersbach.