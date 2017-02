Ludwig Lang wird 90 Jahre alt

Mit seinem Optimismus und Unternehmergeist hat er nicht nur die eigene Familie beflügelt und eine gute Basis für die Entwicklung seiner Kinder gelegt, sondern auch Verwandtschaft und Kollegen angesteckt. Für ihn ist seine Familie Zeit seines Lebens entscheidende "Kraftquelle".



Ludwig Lang wurde am 22. Februar 1927 in Bamberg geboren. Aufgewachsen ist er in Berlin. Dort musste er den Beruf des Bäckerhandwerks im väterlichen Betrieb erlernen, wie es seit drei Generationen Brauch war. Im Februar 1942 zog die Familie Lang nach Bad Kissingen. Nun konnte er einen neuen Beruf erlernen: Einzelhandelskaufmann. Im Krieg war er von 1944 bis 1945 Matrose, geriet in englische Gefangenschaft und konnte nach einem halben Jahr Gefangenschaft Ende 1945 nach Bad Kissingen zurückkehren.



Café Fürst Bismarck

Im März 1948 heiratete er Erika Hahn aus der ortsansässigen Molkerei Hahn. 1949 eröffnete er als selbstständiger Kaufmann sein eigenes Geschäft in der Hartmannstraße 11. 1957 wechselten die "Jungen Langs" die Sparte und zogen ins Café und Fremdenheim Fürst Bismarck ein, das damals seine Eltern Hans und Maria Lang mit 20 Betten und 35 Sitzplätze führten. Ludwig Lang übernahm den Betrieb seiner Eltern und baute ihn aus: 1962 wurde zur Erweiterung der Kur-Zimmer das Motel nach amerikanischem Vorbild gebaut. Es stand nur auf zwölf Säulen und war ein architektonisches Meisterstück von Architekt Hans Knoch.



Im Jahr 1969 wurde nochmals erweitert, sodass schließlich im "Bismarck" rund 60 Hotel-Betten zur Verfügung standen. 1969 wurde das erste private Hotelschwimmbad in Bad Kissingen eröffnet und wenig später die Badeabteilung. Parallel dazu wurden die Räumlichkeiten des Café-Restaurant erweitert. Viele Kissinger feierten ihre Familienfeste bei Ludwig und Erika Lang, im Bismarck-Zimmer oder unter der Original-Jugendstil-Stuck-Decke, die heute noch den Mitarbeiter-Speisesaal der Fachklinik Heiligenfeld ziert.



1981 wurde der Sohn Fritz Lang mit in die Geschäftsführung hereingenommen. Gemeinsam mit dessen Frau Maria, den Eltern Ludwig und Erika sowie seiner Schwester Resi führte er den Betrieb. 1990 wandelte Fritz Lang das Hotel Fürst Bismarck in die Fachklinik Heiligenfeld um. Zu Beginn hatte die Klinik 43 Betten und 25 Mitarbeiter. Heute sind es in Bad Kissingen rund 600 Betten und mehr als 700 Mitarbeiter. Hinzu kommen inzwischen drei weitere Kliniken in Bayern und im Laufe des Jahres eine neue Heiligenfeld Klinik in Berlin. Enkel Michael Lang ist seit mehr als zehn Jahren in der Geschäftsführung von Heiligenfeld.



Aktiv auch im Privatleben

Politisch engagierte sich Ludwig Lang schon in jungen Jahren in der Jungen Union und dann in der CSU. Auch im Hotel- und Gaststättenverband und im Kurverein war er aktiv: Lang war im Vorstand oder auch als Vorsitzender tätig. Mit Gleichgesinnten gab er der Stadt auf diese Weise wichtige Impulse.



Bis vor wenigen Jahren arbeitet er noch täglich mehrere Stunden im Klinik-Betrieb mit. Der Umgang mit den jungen Mitarbeitern der Küchen- und Servicemannschaft machte ihm Spaß. Auch heute noch ist er immer wieder in den Häusern zu sehen. Er macht sich Gedanken zu Betriebsabläufen und Veränderungen und diskutiert gern darüber.



Täglich liest er zwei Zeitungen und Wochenzeitungen. Leidenschaftlich diskutiert er die politischen Entwicklungen in der Welt und in der Region und ist geistig fit und aktiv. Gern feiert er im Rahmen seiner Familie alle Feste. Privat liebte er Reisen und ist begeisterter Schriftsteller. Er hat Kurzgeschichten und Reiseberichte sowie seine Biographie in drei Bänden geschrieben. Eigentlich als Dokumentation der Langschen Familiengeschichte für seine Enkel verfasst, hat sie sich zu einer zeitgeschichtlichen Quelle entwickelt.



Über Internet, E-Mails und Briefe pflegt er zu seinen Freunden in der ganzen Welt Kontakte, besonders jedoch zu den elf Enkeln und sechs Urenkeln, fast die Hälfte davon in den USA.



Mit seiner Frau Erika hat er viele Reisen unternommen: In fast allen Ländern Europas und des Ostblocks waren beide zu Gast, außerdem in Brasilien, Australien und schon mehrmals in Amerika. Eine große Reise ging mit der ganzen Familie nach China. Seine Lieblingsstadt ist New York.



Wegbegleiter seiner Frau

Als seine Frau Erika vor Jahren eine Fußoperation überstanden hatte, wandelte sich sein Hauptaufgabengebiet. Nun war er nicht mehr aktiver Vater im Dienst seiner Kinder, sondern vor allem Wegbegleiter seiner geliebten Frau. Mit Geduld übernahm er die pflegerische Verantwortung. Sicherlich ist es dieser Hingabe zu verdanken, dass Erika Lang vor wenigen Wochen ihren 96. Geburtstag feiern konnte.



Und auch die Versorgung nach ihrer kürzlich erneuten, schwierigen Operation erfüllt er mit großer Geduld, Liebe und Hingabe. Vor wenigen Tagen hat er sie zu sich nach Hause geholt. Unterstützt wird er vor allem von seiner ältesten Tochter Resi. Deshalb wird es auch keine Möglichkeit für Besucher geben, denn Gratulationen zum 90. Geburtstag am Krankenbett seiner Frau findet er nicht so glücklich.



Kultur und Gastlichkeit

Seinen Geburtstag feiert der Jubilar mit seiner Frau, den vier Kindern und deren Ehepartnern sowie mit den elf Enkeln und sechs Urenkeln. Zwar stehen nun keine großen Reisen mehr im Programm, aber er genießt die mannigfaltige Bad Kissinger Kultur, die fränkische Gastlichkeit und die Verbundenheit mit Familie und Freunden.