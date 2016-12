Lkw überschlägt sich - Fahrer und Hund aus Führerhaus geschleudert

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ballingshausen und Rothhausen (Kreis Bad Kissingen) ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten aber relativ hohem Sachschaden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.Ein Lkw-Fahrer fuhr von Ballingshausen kommend in Richtung Rothhausen. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang versuchte er seinen Lkw wegen auftretender Eisglätte anzuhalten. Dies gelang ihm aufgrund des leichten Gefälles jedoch nicht mehr. Im Gegenteil. Auf dem nun stärker werdenden Gefälle beschleunigte der Lkw, weshalb der 37-jährige Fahrer versuchte, abseits der Fahrbahn im Bereich der rechten Bankette zu verzögern. Dabei geriet das gesamte Fahrzeug in den Straßengraben. Begünstigt durch die schwere Ladung (Raupenlader) verkeilte sich das rechte Vorderrad dann in der Böschung des Straßengrabens. Der Lkw überschlug sich, wobei der nicht angegurtete Fahrer durch die Öffnung der abgesprengten Windschutzscheibe - samt seinem Hund auf dem Beifahrersitz - aus dem Führerhaus geschleudert wurde, noch bevor das Fahrzeug über das Führerhaus abrollte. Die Fahrerkabine wurde dabei völlig eingedrückt.Herrchen und Hund blieben bei dem Unfall zum Glück beinahe unverletzt. Der Fahrer hatte sich lediglich leichte Hautverletzungen durch die splitternde Windschutzscheibe zugezogen.Raupenlader und Rüttelplatte, wurden trotz Ladungssicherung aus der Halterung gerissen und kippten auf die Fahrbahn. Der Lkw kam entgegen der Fahrtrichtung total beschädigt im Straßengraben zum Stehen.Der entstandene Sachschaden an Lkw und Raupenlader wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.Die Freiwillige Feuerwehr Rothausen und die Gemeindeverwaltung wurden zum Abstreuen und Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe und Fahrbahnreinigung hinzugezogen.Ursache für den Unfall war laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit.