Kreis Bad Kissingen: Zwei schwere Motorradunfälle am Wochenende

Im Kreis Bad Kissingen ist es am Wochenende gleich zu zwei schweren Motorradunfällen gekommen. Dies berichtet die Polizei.



Mit seinem Motorrad war am Samstagnachmittag ein 27-jähriger Mann zwischen Oerlenbach und Arnshausen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve unmittelbar vor dem Ortseingang von Arnshausen kam die Maschine ins rechte Bankett, wodurch das Kraftrad auf die linke Seite stürzte und so durch den Straßengraben glitt. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Leopoldina-Krankenhaus nach Schweinfurt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.



Am Sonntagabend, gegen 20.15 Uhr, kam es unmittelbar nach dem Kreisel in Fahrtrichtung Bad Kissingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Eine 42-jährige Motorradfahrerin geriet beim Beschleunigen aus dem Kreisel ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, rutschte über einen Grünstreifen die Böschung hinab und kam auf dem Parkplatz des E-Centers zum Liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Schweinfurt verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von bislang 1.000 Euro.