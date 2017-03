Kreis Bad Kissingen:Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Gauaschach (Kreis Bad Kissingen) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das berichtet die Polizei.



Gegen 15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Ludwigstraße. Er wollte dann nach links in die Straße Hinterm Dorf einbiegen. Ein Krad-Fahrer, der zur gleichen Zeit die Ludwigstraße befuhr, wollte den Pkw gerade überholen, als der Wagen abbog. Daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer schleuderte über den Pkw und sein Krad rutschte noch etwa 15 Meter weit in die Straße Hinterm Dorf.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer hatte großes Glück und zog sich bei dem Sturz nur leichte Verletzungen zu. Er wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.