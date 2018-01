Julian Metz ist Schützenkönig

Beim Schützenverein Hubertus Stangenroth stand die Königsproklamation an. Schützenmeister Bernd Schmitt verlas auch die Gewinner des Robin Hood und Weihnachtsschießens.

Schützenkönig wurde Julian Metz mit einem 162 Teiler, gefolgt vom 1. Ritter Michael Metz, mit einem 179 Teiler und dem 2. Ritter Joachim Metz, mit einem 194 Teiler.



Jugendkönig Lukas Schoch

Jugendkönig wurde Lukas Schoch mit einem 109 Teiler, 1.Ritter wurde Sandro Schmitt mit einem 253 Teiler, begleitet wurden beide vom 2. Ritter Nils Reitelbach mit einem 336 Teiler.

Der Willi-Kirchner-Gedächtnispokal ging in diesem Jahr an Michael Metz. Bei der Jugend- Nadel errang Nils Reitelbach den 1. Platz gefolgt von Daniel Mühlfeld auf Platz 2 und Simon Bühner belegte den 3. Platz.



Glücksscheibe

Bei der Weihnachtsglücksscheibe der Jugend landete Sandro Schmitt auf dem 1. Platz, gefolgt von Daniel Mühlfeld, Nils Reitelbach, Tim Fleischmann und Lukas Schoch.

In der Schützenklasse gewann Frank Wegemer die Weihnachtsglücksscheibe gefolgt von Maria Metz, Joachim Metz, Dr. Jens Engelken und Marco Wegemer sowie Michael Metz, die sich den fünften Platz teilten.

Bei der Bogenabteilung schoss sich Sandro Schmitt zum Jugend Robin Hood, gefolgt von seinem ersten Getreuen Little John alias Simon Bühner und dem zweiten Getreuen, Bruder Tuck Nils Reitelbach.



Robin Hood

In der Schützenklasse wurde Frank Wegemer Robin Hood. Little John wurde Jürgen Metz, gefolgt von der zweiten Getreuen Lena Metz.