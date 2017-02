In Oerlenbach entstehen neue Urnengräber

von STEFAN GEIGER

Der Gemeinderat folgte in seiner Sitzung dem Vorschlag des Bürgermeisters, zwei kleinere Heckenstreifen zu entfernen, um dort - sobald es die Witterung zulässt - weitere Grabstellen anzulegen.

In Sachen privater Bauvorhaben agierte der Gemeinderat einmal mehr großzügig und sagte einstimmig eine Reihe von Befreiungen zu. In Oerlenbach können am Ende der Dr.-Werner-Straße auf einem Grundstück zwei identische zweigeschossige Wohnhäuser mit Pultdächern entstehen. Der Gemeinderat gewährte Abweichungen von Baugrenzen, Traufhöhe sowie Dachform, - neigung und -eindeckung.



Bäckerei im Feuerwehrhaus

Ebenfalls in Oerlenbach kann "An der Helle" ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Carport errichtet werden. Zugesagt wurden höherer Kniestock, geänderter Standort für den Carport und größere Traufhöhe. Zwischen Wittelsbacherstraße und Am Höhrieth in Eltingshausen gab es ein Ja für ein Wohnhaus. Für den dort stehenden Zollstock ist eine denkmalrechtliche Genehmigung vom Bauherrn einzuholen. In der Rainstraße in Rottershausen möchte die Bäckerei Karch (Eltingshausen) im einstigen Feuerwehrhaus einen Verkaufsraum einrichten, nachdem der bisherige Laden in unmittelbarer Nähe wegen Eigenbedarf frei gemacht werden musste. Der Gemeinderat billigte den Wunsch. Stellplätze sind nachzuweisen.



Buslinie bleibt erhalten

"Eine regelmäßige Kamerabefahrung der Straßenkanäle einschließlich Zuleitungen aus den Sinkkästen am Straßenrand ist im Zehn-Jahres-Rhythmus vorgeschrieben. Dieser Verpflichtung müssen wir nachkommen, auch wenn sie uns Geld kostet", informierte Bürgermeister Franz Kuhn. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband diese Untersuchungen abzuwickeln.

Der OVF möchte weiterhin die Busstrecke Maßbach/Bad Kissingen mit Haltepunkten in Rottershausen und Eltingshausen bedienen. Der Gemeinderat begrüßte einstimmig die Verlängerung. Die bisherigen Fahrzeiten bleiben unverändert.

Zur Förderung der Elektromobilität könnte die Gemeinde über das Bayernwerk eine Stromtankstelle schaffen, wobei zu den rund 20 000 Euro an Kosten der Staat einen 40-prozentigen Zuschuss gewährt, informierte der Bürgermeister. Der Gemeinderat hielt sich zurück und will die Entwicklung im Auge behalten, zumal Fragen zu Service und Reparaturen zu klären seien.



Neue LED-Beleuchtung

Vor allem in Ebenhausen gibt es für die Straßenbeleuchtung noch viele Betonmasten. "Einige funktionieren bereits nicht mehr, andere sind beschädigt. Wir sollten diese sukzessive gegen Aluleuchten mit LED-Lampen auswechseln, zumal die Standorte bleiben können", empfahl der Bürgermeister. Das Gremium schloss sich an, auch wenn die Ausleuchtung künftig "anders" und mit geringerer Helligkeit sei.

Es gab Klagen zur Lärmbelästigung durch die drei Windräder nahe der Schwarzen Pfütze. "Wir haben mit Joachim Martini, dem Geschäftsführer des Betreibers Energieallianz Bayern die Situation besprochen, um Überprüfungen einschließlich der Grenzwerte von 45 Dezibel vorzunehmen. Zu den zwei weiteren Anlagen auf Eltingshäuser Gemarkung laufen noch die Verhandlungen mit der Unteren Naturschutzbehörde", gab Kuhn weiter.

Die Freiwillige Feuerwehr Oerlenbach richtet derzeit das Feuerwehrhaus her. Der Gemeinderat zeigte sich mit der Übernahme der Materialkosten für Elektroinstallation und Malerfarbe einverstanden. Der Bezirk Unterfranken gewährte außerdem für die Restaurierung eines Bildstocks in Eltingshausen 787 Euro.







Zur Info

Termine:

Sportlerehrung am Samstag, 10. März, um 10 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.



Bürgerversammlungen am Montag, 20. März, in Oerlenbach, am Mittwoch, 22. März, in Rottershausen, am Montag, 27. März, in Eltingshausen und am Dienstag, 28. März, in Ebenhausen; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr

Bezirksentscheid zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" am Montag, 26. Juni, für Rottershausen von 9 bis 11.30 Uhr.