In Kurve von Straße abgekommen - Autofahrerin bei Seubrigshausen verletzt

Am Donnerstagmorgen um 7.15 befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Volkswagen-PKW die Ortsverbindungsstraße KG11 von Theinfeld in Richtung Seubrigshausen. Aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich überschlug. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr Thundorf befreit werden und wurde in das Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt eingeliefert, das Auto wurde mit Totalschaden abgeschleppt.