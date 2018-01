Gut behütet beim Umwelt-Aktionstag

"Wir lieben unsere Erde!" - Mit diesem Motto wurde der "Umwelt-Aktionstag" der Grundschule Bad Brückenau eröffnet. Und - darüber war die Schulfamilie sich einig - was man liebt, muss man besonders sorgsam behandeln.

Die Begriffe Energie, Müll, Wasser, Klimawandel, Gesundheit/Ernährung und deren Bedeutung für das Leben auf dem "blauen Planeten", waren Thema der vielfältigen Aktionen.

Die Kinder für brisante Inhalte rund um den Umweltschutz zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für den Planeten Erde mit seinen begrenzten Ressourcen zu schaffen, war das Anliegen der Pädagogen. Auch eine Gruppe der Vorschulkinder folgten der Einladung zum Schnuppern in der Schule.

Im Vorfeld hatten die dritten Klassen die Ausbildung zu "geprüften Brückenauer Energie-Detektiven" durchlaufen, ein Angebot des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter der Leitung von Brigitte Krieglstein vom Team "LandSchafftEnergie", Fachberaterin für die Energiewende im ländlichen Raum. Dreimal kam sie an die Schule, um die Kinder über die Themen Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Klimawandel und Stromeinsparung aufzuklären. Es wurden Zusammenhänge von hohen CO2-Emissionen fossiler Brennstoffe, der Erderwärmung als Folge des Treibhauseffekts und dem damit einhergehenden Klimawandel auf der Erde kindgemäß aufgezeigt.

Als Spürnasen sind die Drittklässler nun auch im Schulhaus unterwegs, um eventuelle Verschwendung zu enttarnen. Auch am Projekttag war Brigitte Krieglstein mit von der Partie und brachte die Kinder mit fünf Experimentier-Stationen zu den oben genannten Themen zum Staunen. Diese wurden auch von den frischgebackenen Energie-Detektiven fachmännisch mit betreut.

An "Up-Cycling"-Stationen, entstanden aus Altpapier schicke Hüte und bunter Schmuck sowie aus Tapetenresten und Tulpenstempeln eine Gemeinschaftsarbeit, die künftig ein Blickfang im Schulhaus sein wird. Eine Unterwasserwelt schufen die Kinder aus entsorgten bunten Plastikschraubverschlüssen.

Einen Überblick über den Umgang mit den enormen Abfallbergen, die täglich produziert werden, erhielten die Kinder durch den Film "Willi will's wissen - Wohin mit all dem Müll?"



Verstecktes Wasser

Dass bei der Herstellung von einer Tüte Chips 625 Liter Wasser und bei der Produktion eines Autos gar 300 000 Liter Wasser im Spiel sind, löste große Verwunderung aus. Dies demonstrierte eindrucksvoll die Klasse 4b an der Station "verstecktes Wasser". Bei einer Wassermeditation zu Smetanas "Moldau" und zu vielfältigen Wassergeräuschen konnten sich Kinder und Eltern auf eine Fantasiereise begeben und sich einfach mit der Strömung "treiben" lassen.

Ein Parcours in der Turnhalle, bei dem die verschiedenen Müllsorten möglichst schnell richtig sortiert werden mussten, sorgte dafür, dass auch die Bewegung nicht zu kurz kam. Alle freuten sich auch besonders über das Frühstück, das die Klasse 2a, zusammen mit der Lehrkraft und fleißigen Müttern aus ausschließlich regionalen Produkten, zubereitet hatte. Es ging dabei nicht nur darum, den Hunger auf gesunde Art zu stillen, sondern auch einen Einblick in die ökologische Bedeutung der Produktwahl zu vermitteln.