Großer Auftritt für die Kleinen auf Bad Bocklets Bühne

von BJÖRN HEIN

In einem Kinder- und Jugendkonzert vor vollem Haus, veranstaltet vom Landkreis Bad Kissingen, zeigten sechs Gruppen ihr Können. Die Darbietungen im Kursaal von Bad Bocklet kamen bei den Zuhörern sehr gut an. Die Spannweite des Gebotenen war sehr groß: Neben Kinderliedern wurden auch traditionelle Stücke sowie moderner Pop stimmlich intoniert.



Den Beginn machten die Bockleter Singmäuse, die unter der Leitung von Thomas Betzer auftraten. Mit dem "Hey Du!" sorgten sie für einen sehr fetzigen Beginn, man merkte den Jungs und Mädels an, dass sie am Singen sehr viel Spaß haben. Doch nicht nur lustige Weisen, auch nachdenkliche Stücke wurden zu Gehör gebracht - so etwa beim "Vögel im Wind", was die Zuhörer berührte und zum Träumen anregte. Dabei untermalten die Kinder ihre Stücke auch mit kleinen Tanzeinlagen, was dem Publikum außerordentlich gut gefiel. Die "Coolen Kids" aus Wonfurt hatten beim Kinderchor-Konzert die weiteste Anreise. Mit ihrem "Es führt über den Main" zeigten sie, dass sie auch traditionelles Liedgut pflegen. Natürlich war das Publikum auch zum Mitsingen eingeladen, so etwas bei dem allbekannten Stück "Die Gedanken sind frei".



Der Kinder- und Jugendchor aus Geldersheim zog zu dem Stück "Durch die Wüste" ein und zeigte dabei, dass man auch sehr humorvolle Lieder im Repertoire hat. Mit dem "Keine Maschine" von Tim Bendzko wurde deutlich, dass sie auch moderne Popstücke beherrschen - etwas, das den kleinen Sängerinnen und Sängern sehr wichtig war. Der jüngste Chor, der beim Kinderkonzert auftrat, waren die "Nüdlinger Spatzen", unter der Leitung von Magdalena Ney. Mit ihrem "Der Cowboy Jim aus Texas" zeigten sie nicht nur, dass sie singen können, sondern boten auch eine anspruchsvolle Einlage, bei der sich die Besucher beteiligen konnten, was diese auch mit viel Spaß taten. Dafür, dass der Chor erst im November 2016 gegründet worden war, waren die Gesangseinlagen einfach toll. Bei dem "Gorilla mit der Sonnenbrille" boten zwei Sängerinnen auch eine Tanzeinlage, was ihnen sehr viel Spaß machte. Selbst der Kanon "Finster, finster, finster", der erste, den sie laut Leiterin Ney einstudiert hatten, klappte außerordentlich gut, so dass die "Spatzen" am Ende mit viel Applaus von der Bühne verabschiedet wurden.



Der Kinder-Singkreis Burkardroth unter der Leitung von Sandra Metz wusste mit lustigen Liedern zu gefallen, so mit dem traditionellen Stück "Der Floh". Auch die einstudierten Bewegungen, die den Auftritt untermalten, kamen sehr gut an.



Die "Chorismas" aus Hausen unter der Leitung von Antje Kopp nahmen am Konzert ebenfalls teil. Die 19 Mädels verstanden es, dem Publikum ordentlich einzuheizen, aber auch nachdenkliche Töne waren zu hören, so etwa das "Adiemus" aus der Feder von Karl Jenkins. Mit viel Soul verstanden sie es, dieses Stück zu interpretieren, was das Publikum zum Träumen brachte.



Fehlen durfte auch das "Irgendwie, irgendwo" von Nena nicht. Am Ende des Auftritts stand das Stück "Phänomen" von Helene Fischer auf dem Programm, das sehr kraftvoll interpretiert wurde und zeigte, mit wie viel Freude die Mädels dabei bei der Sache waren. Tosender Applaus schloss sich dem Auftritt an. Am Ende des Konzerts sangen noch einmal alle Chöre gemeinsam ein Stück.



Das Kinderchorkonzert hatte nicht nur gezeigt, wie viel Freude das Singen machen kann, sondern auch, wie engagiert die einzelnen Chorleiter ihren Schützlingen die Liebe zur Musik vermittelten.

"Es war ein sehr schöner Nachmittag, die Lieder waren einfach klasse", meinte am Ende Emil Müller, der stellvertretende Landrat. Besonders, dass die Kinder dabei behutsam an die Musik herangeführt werden, freute ihn sehr. Und so war es für alle ein angenehmes Konzert, das dem Publikum gut gefiel.