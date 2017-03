Grande Dame der Hessen-CDU trifft grünen Shooting-Star

von EDGAR BARTL

Am 9. Mai haben Petra Roth (CDU) und Manuela Rottmann (Grüne) Anlass zum Feiern. Dann haben die beiden Karrierefrauen Geburtstag. Zwar trennen sie 38 Jahre, doch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Beide gelten als kompetent und fleißig, genießen Ansehen über Parteigrenzen hinweg. Das wurde auch deutlich bei einer Gesprächsrunde in Bad Kissingen. Beim Blick hinter die Kulissen ging es um Siege und Niederlagen, Partei- und Sachpolitik, Zukunftssorgen und -chancen.



Die beiden plauderten aus dem Nähkästchen der lokalen und nationalen Politik. Petra Roth als damalige Oberbürgermeisterin der Main-Metropole und die promovierte Juristin Rottmann als blutjunge hauptamtliche Dezernentin haben sechs Jahre lang und eng zusammengearbeitet.



"Zurückhaltende Pragmatikerin"

Sie schätzen und sie loben sich: Für Petra Roth ist klar, "so eine Frau (wie Manuela Rottmann) muss in den Bundestag, sie gehört nach Berlin". Solche Personen brauche das Parlament. Manuela Rottmann sei hochqualifiziert und habe viele Talente. Die "zurückhaltende Pragmatikerin" habe in ihrer Zeit im Frankfurter Rathaus deutlich spüren lassen, dass sie etwas gestalten wollte. Und das würde auch für den Bundestag gelten. Dafür gab es Beifall vom Publikum im nicht voll besetzten Saal.



Dass die Grand Dame der Hessen-CDU so offen Werbung macht, hat einigen Unions-Oberen nicht wirklich gefallen, sie waren von der Veranstaltung eher mäßig begeistert. Petra Roth: "Das interessiert mich nicht, ich bin keine Mandatsträgerin mehr, ich bin eine politisch freie Bürgerin."



Mit Respekt und ohne Parteibrille

Petra Roth und Manuela Rottmann sind Schwestern im Geiste. Sie begegnen sich mit Respekt und Anerkennung, verzichten auf Parteibrille und ideologische Scheuklappen. Moderator Ralf Ruppert, Redakteur bei der Saale-Zeitung Bad Kissingen, hatte angesichts der hohen Streitkultur eine leichte Aufgabe. Er führte durch einen unterhaltsamen Abend, bei dem es denn auch nichts wirklich Neues gab.



Dennoch: Es war interessant zu hören, wie Petra Roth ihre steile politische Karriere startete, als das für eine Frau noch sehr viel schwieriger was als heute. Sie wählte zunächst FDP, dann SPD. Dann ging sie zur CDU - "aus Mitleid". Dort wollte sie etwas bewegen, stieß aber auf verkrustete Strukturen, die sie erst mühsam aufbrechen musste. Es sei fast unmöglich gewesen, etwas verändern zu wollen.



Und: "In eine Partei muss man nicht eintreten. Aber wenn man das tut, ist das wie ein Eheversprechen, dann bleibt man drin." Die junge Frau mit dem Ziel, Stadtratsmitglied zu werden, boxte sich durch, obwohl sie zunächst auf wenig Gegenliebe gestoßen sei. Schließlich bekam sie doch Unterstützung: "Ich habe mich schieben lassen, habe aber auch geliefert."



Chancen für Schwarz-Grün

Manuela Rottmann engagierte sich "aus Trotz", weil 1990 die Grünen aus dem Bundestag geflogen sind, in der Politik. Sie hat in Frankfurt erkannt, was machbar ist, wenn Sach- vor Parteipolitik geht. Sie und auch ihre Mentorin sind überzeugt, dass Schwarz-Grün auf Bundesebene durchaus funktionieren könnte. Sie, so Petra Roth, würde das unterstützen. Denn nichts sei schlimmer als eine große Koalition. Sie findet es bedauerlich, wenn die SPD nur auf 22 Prozent der Stimmen kommen würde, aber auch in der CDU müsse frischer Wind wehen.



Die Probleme des ländlichen Raums kamen fast ein wenig zu kurz. Hier fehle es, so Manuela Rottmann, an einem leistungsfähigen Internet, öffentlichen Verkehrsmitteln und Mobilität. Wichtig sei auch eine bessere Gesundheitsversorgung. "Wir haben hier ganz viel Potenzial, aber wir müssen auch weiterdenken." Das sieht Petra Roth ähnlich, die ein flammendes Plädoyer für den ländliche Raum hielt. Denn nur so könnte man die Probleme der Ballungsräume lösen. Sie hofft auf den Einsatz moderner Technik. Stichwort: virtuelles Klassenzimmer, autonomes Auto, Einsatz von Drohnen. Ganz wichtig sei aber eine gesunde Umwelt. Auch hier herrschte Einigkeit.

Anschließend kamen die Zuhörer noch zu Wort. Allerdings gerieten viele Fragen zu Öko-Referaten.



Bald wieder ein MdB-Trio?

Sollte Manuela Rottmann den Einzug in den Bundestag schaffen, wäre das für den Wahlkreis sicher positiv. Er wären dann - mit Dorothee Bär (CSU) und Sabine Dittmar (SPD) - gleich drei Politikerinnen vertreten. Und auch die Frauenquote wäre mehr als übererfüllt.





Zur Person



Petra Roth Ganz nach oben führte die politische Laufbahn von Petra Roth (72). Sie stammt aus Bremen, hat mittlere Reife und ist gelernte Arzthelferin. 1964 kam sie nach Frankfurt, 1972 trat sie in die CDU ein. Petra Roth wurde noch im selben Jahr Vorsteherin den Sozialbezirks, gehörte von 1977 bis 1989 der Stadtversammlung von Frankfurt an. Von 1987 bis 1995 war Petra Roth Landtagsabgeordnete. 1995 wurde sie zur Oberbürgermeisterin von Frankfurt gewählt. Zweimal wurde sie in diesem Amt bestätigt, das sie bis 2012 ausübte. Auch in der CDU hatte sie hohe Funktionen inne. Drei Amtsperioden lang war Petra Roth zudem Präsidentin den Deutschen Städtebundes. Sie bekam zahlreiche und höchste Auszeichnungen. Unter anderem ist Petra Roth Ehrenbürgerin von Tel Aviv. Noch heute ist sie in Verbänden und in Unternehmen engagiert.



Manuela Rottmann Hochqualifiziert ist auch Manuela Rottmann (44). Sie kam in Würzburg zur Welt, bestand 1991 am Hammelburger Frobenius-Gymnasium das Abitur. In Würzburg, Frankfurt und Aix-en-Provence studierte sie unter anderem Jura. Ihre Promotion 2006 wurde 2007 als beste wirtschaftsrechtliche Dissertation am Fachbereich ausgezeichnet. Von 2006 bis 2012 war Manuela Rottmann Hauptamtliche Dezernentin für Umwelt, Gesundheit und ab 2011 auch für Personal verantwortlich für Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz sowie Drogenpolitik. Mit 33 Jahren war sie das jüngste Stadtratsmitglied der Großstadt. Eine große Tageszeitung nannte sie einen "Shootingstar". Aus persönlichen Gründen wechselte sie 2012 als Juristische Referentin zur DB Netz AG im Bereich Netzzugangsrecht. Früh engagierte sich Manuela Rottmann in der Politik, 1991 trat sie den Grünen bei, war 1993 und 1994 Mitglied im Bundesvorstand des Grün-Alternativen Jugendbündnisses. 1995 und 1996 war sie dessen Bundesvorstandssprecherin. Von 1998 bis 2000 gehörte sie dem Bundesparteirat von Bündnis 90/Die Grünen an. 2002 kandidierte sie für den Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main II. Bei der Bundestagswahl 2017 hat sie den siebten Platz auf der Landesliste inne.