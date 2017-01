Goldene Raute für den TSV Oerlenbach

von STEFAN GEIGER

Große Ehre und Anerkennung gab es für den TSV Oerlenbach: Der Bayerische Fußballverband (BFV) verlieh dem Verein die Goldene Raute als Gütesiegel für jahrelanges kontinuierliches Wirken, um Breitensport für Jung und Alt zu bieten und diese Arbeit laufend zu optimieren.



"Mit dieser Zertifizierung kann der TSV nach außen sichtbar belegen, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird", würdigten bei der Übergabe Klaus Eisenmann als BFV-Kreis-Ehrenamtsbeauftragter und BFV-Kreisvorsitzender (Rhön) Rainer Lochmüller. 40 Kriterien umfasst der Aufgabenkatalog, von denen mindestens 24 erfüllt werden müssen, beschrieben sie das Verfahren. Dabei seien die Bereiche Ehrenamt, Seniorenarbeit, Jugend, Breitensport, Gesundheit sowie Prävention gegen Sucht und Gewalt abzudecken.Diese Vorgaben seien Leitbild für einen modernen Verein, in dem sich viele Mitglieder ehrenamtlich mit hoher Sach- und Sozialkompetenz einbringen.



"Der TSV hat sich nach der Silbernen Raute, die er vor Jahren erhielt, nicht ausgeruht, sondern fleißig an seinem Vereinswerk weitergearbeitet", würdigte Lochmüller und überreichte das Ehrenzeichen an die TSV-Verantwortlichen, von denen sich vor allem Reiner Borst der Ziele des BFV annahm und annimmt.



Eine besondere Ehrung erfuhren bei der Jahresversammlung zwei Oerlenbacher TSVler, die sich in herausragender Manier engagieren und deren Leistungen stellvertretender Vorsitzender Reiner Borst auflistete.



Fußball und Theater

Andreas Schmitt trat als 13-Jähriger 1975 dem Verein bei und jagte dem runden Leder nach. Noch heute hilft er beim AH-Team als Torwart aus. Vier Jahre diente er als stellvertretender Vorsitzender. 1981 spielte er erstmals in der Theatergruppe mit und führt in dieser seit 2000 Regie. Ferner gehörte er der Sportplatz-Kommission an, widmete sich der Sportplatzpflege, organisiert die Bewirtung des Sportheims, packt selbst mit an. "Wann und wo du gebraucht wirst, bist du da", fasste Borst zusammen. Er überreichte das BFV-Verbandsehrenzeichen in Silber, ehe er eine zweite Laudatio für Dominik Stößer anfügte.



Schon als Einjähriger Mitglied

1984 meldeten ihn seine Eltern als Einjährigen beim TSV an. Er ist Fußballer bis heute, Trainer bzw. Betreuer seit 2001 in der JFG Oberes Werntal, dort zusätzlich für den TSV Beisitzer und betreut die 2. Fußballmannschaft der SG Oerlenbach/Ebenhausen. "Du machst so viel im Fußballjunioren-Bereich, eine bärenstarke Leistung" - so das Fazit, verbunden mit der Aushändigung des BFV-Verbands-Jugend-Ehrenzeichens in Silber.



Auf die Arbeit im Gesamtverein ging Vorsitzender Jochen Straub ein. "Ich wünsche mir von vielen Mitgliedern mehr Eigeninitiative, Engagement und Herzblut, wenn es um unseren TSV geht. Beispielhaft geht unser Sportheimteam mit Sissi und Andreas Schmitt, Brigitte und Michael Ferger sowie Evi Oschmann voran", wertete er.

Unterschiedlich liefen die einzelnen Veranstaltungen: Gute Resonanz bei Sportlerfasching, Kirchweihessen, Weihnachtsfeier und Theatervorstellungen, enttäuschend dagegen Sommerfest mit EM-Studio und Drei-Bälle-Turnier, Comedy-Abend mit "Das Eich" sowie "Oerlenbacher Wies`n".



Sorgen um Fußball-Nachwuchs

Der Integration unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher nahm sich der TSV an, gewährt ihnen Beitragsfreiheit und erwirkte eine Förderung über die Egidius-Braun-Stiftung von 500 Euro. "Sorgen macht uns der Fußballnachwuchs. Die JFG entwickelte unter Thomas Sturm viele Ideen. Der Erfolg aber lässt auf sich warten, zumal es bisher nicht gelang, einen stellvertretenden Vorsitzenden für die JFG zu finden", verdeutlichte Straub.



Erfolgreiche Bandenwerbung

Mit neuem Leben erfüllte Nico Rogge die TSV-Homepage. Zwischen altem und neuem Spielfeld entstand ein Zaun, der als Bandenwerbung dient. "Hier machte sich unser Ehrenmitglied Paul B. Küthe einmal mehr verdient, indem er für mehr als 30 Felder Sponsoren fand", betonte der Vorsitzende.



Abgeschlossen wurde die Einrichtung eines Behinderten-WC. In diesem Frühjahr warten Pflasterarbeiten, Aufstellung von Kinderspielgeräten, Umbau der bestehenden Garagen, Anbau eines Verkaufsstands auf der Terrasse und Restarbeiten am neuen Sportplatz. Die Bitte, die Hallenbenutzungsgebühren möglichst zu reduzieren, werde an die Gemeinde gerichtet.



Aktuell 770 Mitglieder

Schriftführer Marco Bieber fügte an: "56 Abgängen, darunter acht Todesfälle, standen 106 Neueintritte gegenüber. So zählt der TSV als größter Verein in der Kommune 770 Personen. Kassier Michael Ferger erläuterte: "Der Kraftakt Sportplatzbau ist mit letzten Zuwendungen von BLSV und Gemeinde abgeschlossen. In den nächsten Jahren führen wir die bestehenden Darlehen zurück." Erlöse aus Festen und Sportheimbetrieb ermöglichten den aufwändigen Sportbetrieb einschließlich der lizensierten Übungsleiter.

Ehrungen



25 Jahre Mitglied: Peter Belz, Renate Dahnke, Bianca Graser, Franziska Billmann, Harald Kuhn, Jürgen Kuhn, Rafaela Kuhn, Rebecca Kuhn, Ute Kuhn, Udo Küthe, Liane Luthardt, Alexander Müller, Alons Müller, Martina Schlereth, Matthias Schmitt, Nils Seidl und Patrick Söder .



15 Jahre: Andreas Christ, Rüdiger Heim, Marion Hirt, Stefanie Hirt, Julian Jorzig, Philipp Jorzig, Ringo Jorzig, Tanja Jorzig, Bernd Klabouch, Fabian Kuhn, Rosemarie Kuhn, Stefan Kuhn, Felix Lorger, Hannah Melchner, Kirsten Melchner, Stephan Melchner, Simon Morawietz, Johannes Müller, Marion Müller, Simon Müller, Moritz Müzel, Bettina Mützel-Dax, Julia Niebling, Peter Rickel, Pia Rickel, Holger Sempert, Janik Sempert, Sibille Sempert, Iris Vollert, Jana Vollert.