Glätteunfall: Mann prallt mit Auto bei Oerlenbach gegen Baum und verliert einen Zahn

Am Sonntagmorgen, gegen 06.10 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer bei Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen von der Waldsiedlung kommend in Richtung Staatsstraße 2445. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen im Verlauf einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und beim Gegenlenken dann nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Hier prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Der Baum knickte dabei um, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.



Der junge Mann hatte bei dem Unfall Glück im Unglück. Bei dem heftigen Aufprall verlor er zwar einen Zahn, blieb ansonsten aber unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.