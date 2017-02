Gefäll(t): Richtig tierisch

von BJÖRN HEIN

Erstmals führten heuer Daniel Albert und Melanie Rüttiger durchs Programm des Altweiberfaschings im Sportheim in Gefäll, das unter dem Motto "Tierische Fosenocht" stand. Sie brachten zwischen den einzelnen Nummern mit ihren Witzen die Zuschauer zum Schmunzeln. Stilecht hatten sie sich in Löwenkleider gehüllt und sich geschminkt, so dass sie ein echter Hingucker waren.



Viel Liebe zum Detail

Auch die einzelnen Auftritte konnten sich sehen lassen. Mit viel Liebe zum Detail hatte man alles vorbereitet, so dass den zahlreich erschienenen Besuchern wieder einmal ein ganz besonderer Altweiberfasching geboten wurde.



"Hakuna Matata" - unter diesem Motto stand der Kindertanz der "Gefäller Wilde. Als kleine Löwen verkleidet, begeisterten die Tänzerinnen in ihrer fantasievollen Verkleidung die Zuschauer. Weit weniger harmonisch ging es dann beim Sketch "Mann und Frau" zu. In "traditioneller Männertracht" gehüllt, betrat Sebastian Endres die Bühne und zeigte, wie gottgleich doch das männliche Wesen ist. Lange Unterhose (Schießer Feinripp), Unterhemd, Gummistiefel und Filzhut zeigten schon optisch, dass die Männer die "Krone der Schöpfung" sind, die sich am besten in Wirtschafts- und Sozialkunde auskennen. Wird doch in den Wirtschaften das Soziale gepflegt. Das konnte natürlich die holde Weiblichkeit nicht auf sich sitzen lassen, so dass hier "Frau" Steffen Wehner die Bühne betrat, um dem eitlen Gockel die Schwanzfedern gehörig zu stutzen. Mit Mantelschürze, Holzschuhen und Perücke kämpfte "Sie" für die Gleichberechtigung, so dass das jeweils andere Geschlecht gehörig sein Fett wegbekam. Zwischen den einzelnen Auftritten sorgte das "Duo Südwind" mit seinen Potpourris großer Hits für Auflockerung und bot zudem dem Publikum Gelegenheit zum Tanz.



Exotisch war dann der Auftritt der Tänzerinnen aus Sandberg. Indische Klänge erfüllten das Sportheim und die Besucher wurden in die Welt von Tausendundeinernacht entführt.



"Was könnte man heuer wohl in der Bütt machen". Diese Frage stellten sich Lisa Kriener, Katharina Grom und Jessica Schäfer bei ihrem Auftritt "Faschingsplanung". Hier wurden nicht nur die echten Teilnehmer beim Altweiberfasching auf die Schippe genommen und deren Eigenheiten veralbert. Auch die Geschehnisse in Gefäll wurden aufs Korn genommen. Dabei hatten sich die drei ihre Mitmenschen genau angesehen und ahmten deren Eigenheiten treffend nach.



Philosophien über Mann und Frau

Natürlich wurde hier auch philosophiert, beispielsweise über die Frage, warum Männer größer sind als die Frauen. Ganz klar: in der Natur verdeckt auch das Unkraut die Blumen.



Auch Faschingsprinz Manuel Vorndran hatte im Sportheim in Gefäll einen Auftritt. Er klagte dabei über das stressige Leben eines Faschingsprinzen und verstand es, mit seinen Witzen das Publikum gekonnt zum Lachen zu bringen.



"Kindermund tut Weisheit kund" - dieses Motto stand im Mittelpunkt des Sketches von Leon (Daniel Albert) und Lotte (Melanie Rüttiger). Allein die übergroßen Stühle, die für den Auftritt angefertigt worden waren, waren ein echter Hingucker. Der Dialog der beiden sorgte für viele Lacher. So stellten sich die beiden "Kleinen" die Frage, ob man länger für einen männlichen oder weiblichen Schneemann bräuchte. "Natürlich für einen männlichen", war die Erkenntnis von Lotte, "bei diesem muss man erst den Kopf aushöhlen". Nach diesem Programmpunkt legte dann die Tanzgarde Wollbach einen flotte Sohle aufs Parkett, wobei auch hier wieder die fantasievolle Verkleidung sehr gut ankam.



Verwechslungsspiel

Ein Verwechslungsspiel der besonderen Art war der Sketch "Reitschule", bei dem Tobias Arnold und Lisa Kriener auf der Bühne standen. Während die eine vom Pferd Nelly sprach, dachte der andere, hier sei eine Frau gemeint.



Reise nach Miami Beach

Einer der Höhepunkte des Abends war dann der Auftritt des Männerballetts Gefäll. Die Zuschauer wurden dabei auf eine Reise nach Miami Beach mitgenommen. Vorher wurden natürlich von den "Stewardessen" Sicherheitsmaßnahmen für den "Flug" erläutert.



Mit dem "Knieballett" wurde das Finale eingeläutet und noch einmal für gute Laune gesorgt. "Wir waren mit dem Abend sehr zufrieden", so Moderatorin Melanie Rüttiger. Den Zuschauern hat der Abend sehr gut gefallen, wie man am großen Applaus ablesen konnte. Im Sportheim ging es sehr entspannt und familiär zu, die Thematik nahm auch immer wieder das Dorfgeschehen auf, was für zusätzliche Erheiterung sorgte.



Auch das Thema "Tierische Fosenocht" kam sehr gut an, so dass am Ende des Abends alle zufrieden waren.