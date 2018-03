Gartenfreunde verschönern ihr Dorf

Das zeigte die Jahreshauptversammlung. Der Verein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist stetig gewachsen und zählt mittlerweile 140 Mitglieder.

Präsent ist seine Arbeit überall im Ort und reicht von Pflege-und Gießarbeiten, der Instandhaltung von Bildstöcken über zahlreiche Pflanzarbeiten bis hin zu größeren Aktionen. Insgesamt 363 Arbeitsstunden seien für die Ortsverschönerung aufgewendet worden, berichtete Vorsitzende Dagmar Wengel.



Schulgarten kommt gut an

Jedes Jahr werde am Basaltbrunnen eine Osterkrone aufgebaut. Traditionstermine seien auch die Maibaumaufstellung oder die Würzbüschelweihe. Der Erlös aus deren Verkauf wurde in diesem Jahr gespendet und kam dem Riedenberger Kapelli zugute. Seit vielen Jahren organisiert der Verein auch den Schulgarten.

So lernen die derzeit elf Kinder die verschiedensten Obst- und Gemüsesorten kennen und wie man diese pflanzt und hegt, bis sie schließlich geerntet werden können.