Fuchsstadt: 75-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall am Dienstag wurde ein 75-Jähriger Rollerfahrer bei Fuchsstadt schwer verletzt.Wie die Polizei mitteilt, war der Mann vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve mit dem Hinterrad nach rechts ins Bankett gekommen und stürzte kurz darauf.Trotz des getragenen Helms zog sich der 75-jährige Fahrer hierbei einen Schädelbruch zu. Außerdem erlitt er mehrere Rippenbrüche.Am Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der Unfall wurde von einem folgenden Zeugen beobachtet. Somit kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.Das schöne Wetter lockt immer mehr Zweiradfahrer auf die Straße - demenstprechend häuft sich die Zahl der schweren Unfälle. Am Mittwochmorgen starb ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A3 bei Erlangen.