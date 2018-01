Freude über das Wiedersehen beim Dekanatsseniorentreffen

Viele Senioren freuen sich jedes Jahr auf dieses Treffen, denn dort sehen sie Freunde und Bekannte wieder, die sie sonst aus den Augen verlieren würden.

Dekan Stefan Hartmann zelebrierte mit Diakon Michael Schlereth einen Gottesdienst in der Kirche St. Petrus in Ketten. Dekan Hartmann sagte. "Die Taufe hat uns in eine persönliche und vorzügliche Beziehung zum dreifaltigen Gott hineingenommen." Auch Martin Luther war sich dieser Gotteskindschaft bewusst, als er äußerte. "Alles können sie mir nehmen, nur nicht, dass ich getauft bin."



Die Vorsitzende des Katholischen Seniorenforums, Alrun Lintner, bedankte sich beim Vorsitzenden des Musikvereins, Florian Kirchner, für die Gastfreundschaft und die Möglichkeit der Begegnung. Danach gab es Kaffee und Kuchen der Burkardrother Gastgeber. In der Zwischenzeit spielten die "Rhöner Hüttenmusikanten" wie beim Wirtshaussingen altbekannte Rhönlieder. Die Senioren ließen sich nicht lange bitten und sangen die ihnen vertrauten Lieder mit.



Schließlich bat Vorstandsmitglied Rosi Kast die ältesten Teilnehmer auf die Bühne. Älteste Teilnehmer waren das Ehepaar Agnes und Willi Renninger aus Winkels mit 95 und 94 Jahren. Weitere 18 Senioren wurden auf der Bühne noch geehrt. Sie erhielten von Bürgermeister Waldemar Bug ein Geschenk.