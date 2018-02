Es geht um Fitness und Ernährung

Die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft "Gesundheitsorientierte Fitness" der Staatlichen Realschule Bad Brückenau startete anlässlich der "Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit der bayerischen Schulen mit Fitnesstraining und Ernährungstipps in das Schuljahr 2016/17.

"Fitter werden mit gesundem, abwechslungsreichem Fitnesstraining", das ist die Zielsetzung der gemischten Schülergruppe, die aus acht Mädchen und drei Jungs der Jahrgangsstufen 8 und 9 besteht. "Und auch noch ein bisschen über richtige Ernährung und Verhalten bei Verletzungen erfahren", ergänzen die zwei beteiligten Lehrkräfte, Elke Hauswald (Sportlehrerin an der Realschule) und Antje Ferkinghoff (Lehrerin für Biologie, Haushalt und Ernährung und Erste Hilfe).

Die Arbeitsgemeinschaft, die das gesamte Schuljahr 2016/17 hindurch angeboten wird, will es den Jugendlichen ermöglichen, ihre Kompetenzen zu gesunder Lebensweise und zur gesundheitsfördernden Gestaltung ihrer Freizeit zu verbessern. Dafür trainieren sie jetzt jeden Montag im nahegelegenen Fitnessstudio unter der Anleitung ihrer Sportlehrkraft Elke Hauswald die drei Fitnesskomponenten Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit.



Spaß muss es auch machen

Abwechslungsreich soll das Programm sein, ohne die drei Komponenten aus den Augen zu verlieren. Und der Spaß soll dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen, so die Intention der Lehrer. Unterstützt wird die Aktion vom Besitzer des Studios, Gottfried Löser, der beim ersten Termin gleich mal einige kleine Fitnesstests bei den Schülern durchführte. red