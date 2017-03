Elfershausen: Frontalaufprall endet mit schweren Verletzungen

Eine 32-jährige BMW-Fahrerin geriet am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr bei Elfershausen auf der B287 aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 24-jährige Fahrer des Transporters wurde unverzüglich mit schweren Verletzungen in Elisabeth Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Machtilshausen kümmerte sich mit 11 Mann vor Ort um die Verkehrsregelung und Abbinden von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten.