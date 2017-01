Einkehr im "weißen Rössl"

von PETER KLOPF

Was hätte Ralph Benatzky wohl gesagt, dass sein 1930 entstandenes Singspiel "Im weißen Rössl am Wolfgangsee" im Bad Kissinger Kurtheater in abgewandelter Form als Hommage an den legendären und beliebten Schauspieler und Sänger Peter Alexander einmal dienen wird. Für den berühmten Komponisten, war das Bad Kissinger Kurtheater nicht fremd. Denn vor 90 Jahren, im Jahre 1927, begleitete Ralph Benatzky und seine Gattin, die Sängerin Josma Selim, anlässlich eines Chanson-Abends und dirigierte anschließend die Premiere seiner Operette "Adieu Mimi".

"Servus Peter - Eine Hommage an Peter Alexander" so hieß ein Musical, das an gleicher Stelle das Publikum nach zwei Stunden zu stehenden Ovationen und euphorischem Applaus herausforderte. Angelehnt an das klassische Singspiel von Ralph Benatzky und der Kult-Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander wurde mit viel Schwung, Musik, Situationskomik und Slapstick in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes "Im weißen Rößl" eingeladen.



Sehr nah am Idol

Das sechsköpfige Ensemble um den Österreicher Peter Grimberg, der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller war, entführte seine Gäste musikalisch und unterhaltsam in die Zeit der großen Stars. Die Musik von Peter Alexander, dem bekannten österreichischem Sänger, Schauspieler und Entertainer sowie die Hits der 50er und 60er Jahre wurden passend in die Handlung des "heilen Welt" Musicals eingebunden. Dabei kam Peter Grimberg durch seine Rolle als Oberkellner Peter sehr nah an sein großes Idol Peter Alexander heran.

Am 30.06.2016 wäre Peter Alexander 90 Jahre alt geworden, über seinen Tod hinaus bleiben seine Melodien beliebt und unvergessen: "Die kleine Kneipe", "Ich zähle täglich meine Sorgen", "Ich weiß, was dir fehlt" oder "Komm und bedien dich bei mir". Aber es erklangen noch andere beliebte Schlager wie "Ganz Paris träumt von der Liebe" (Caterina Valente) oder "Ich will keine Schokolade" (Trude Herr). Die unterschiedlichsten Charaktere vom tollpatschigen Kellner (Dieter Grimberg) über das lispelnde Zimmermädchen (Katrin Claußen) bis hin zum gewichtigen Kölner Hotelgast (Dirk Hinzberger) und dessen flirtlustige Schwester (Katrin Claußen) bringen dabei den Tag am Wolfgangsee gehörig durcheinander.



Gute Laune

Beeindruckend war Reba Williams in der Hauptrolle der Wirtin Mariandl. Mit einer ausgezeichneten Stimme einer anziehenden Aura bezauberte sie und vereinnahmte die Zuhörer. Ebenso Katrin Claußen in ihrer Doppelrolle. Beeindruckend wie die sieben Akteure eine emotional hochgeladene Stimmung erzeugten und über zwei Stunden ihre Zuhörer begeistern konnten. Trotz der vielen beruflichen Ähnlichkeiten zu seinem Vorbild bleibt Peter Grimberg sich selbst, seinem Gesang, Spiel und Charme treu. Er kopiert nicht, sondern versprüht jungenhaft gute Laune.

Mit zwei Zugaben bedankten sich die Künstler für die stehenden Ovationen und dem riesigen überaus verdienten Applaus. Peter Alexander hätte das Musical und das besondere Flair des aparten Kurtheaters gefallen. Ralph Benatzky wäre vermutlich auch begeistert gewesen, zumal bei seiner Operette "Im weißen Rössl am Wolfgangsee" auch andere Komponisten, wie Robert Stolz Einlagen geschrieben haben.