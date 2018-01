Ein neuer Vorstand und drei Ehrenmitglieder

Mit Christina Virnekäs, Julian Arnold und Michael Schmitt haben drei aktive Musiker die Verantwortung in der Vereinsführung des Haarder Musikvereins als gleichberechtigtes Team übernommen. Kassier ist Thomas Beck, Schriftführer Heiko Krakofsky. Als Beisitzer fungiert Johannes Bötsch, Kassenprüfer sind Oswald Metz und Franz Sauer.

Aus dem Rechenschaftsbericht der scheidenden Vorsitzenden ging hervor, dass der Verein derzeit 148 Mitglieder zählt. 23 Musiker bilden die Blaskapelle der Altenberg-Musikanten beziehungsweise der Altenberg-Bigband. Ihnen galt es, für das Engagement im vergangenen Jahr Dank zu sagen. Im Besonderen wurde Dirigent Horst Hillenbrand von Gerhard Röder für seinen Einsatz gewürdigt.

Musikalische Höhepunkte waren laut Gerhard Röder die Konzerte in Bad Kissingen und Bad Bocklet sowie die Bigband Auftritte in Mühlbach und Nüdlingen.

Julian Arnold berichtete von einer regen Vereinstätigkeit. Ein voller Erfolg sei das fünfte "Musik & more" Vereinsfest gewesen, das erneut alle Erwartungen übertroffen habe. Außerdem wurden die lange gewünschte Überdachung des Vorplatzes am Proberaum realisiert und eine eigene Homepage und Facebook-Seite eingerichtet.

Auf Antrag des Vorstands wurden drei langjährige verdiente Musiker einstimmig zu Ehrenmitgliedern im Musikverein ernannt. Für ihr Engagement bekamen Gerhard Hillenbrand, Franz Nöth und Wolfgang Nöth die Ernennungsurkunden überreicht.



Musik für Feste und Feiern

Pfarrer Dominik Kesina dankte den aktiven Musikern für die Gestaltung der Gottesdienste und der kirchlichen Festen. Er gratulierte dem neuen Vorstand und wünschte Gottes Segen. 3. Bürgermeister Stephan Schmitt freute sich ebenfalls über die reibungslose Wahl, lobte die erbrachten

Leistungen im Verein, dankte für die vielen schönen Auftritte der Kapelle. Mit der Hoffnung auf ein nächstes "Music & more" 2016 beendete Schmitt sein Grußwort.