Ein Vordenker und Macher aus Wollbach

von GERHARD ZELLER

Er hat enorm viel für das öffentliche Leben geleistet, war oft die treibende Kraft und im Denken anderen einen Schritt voraus. Enge Weggefährten bezeichnen ihn als Urgestein, als einen, auf den man sich immer verlassen konnte, als geradlinig mit Ecken und Kanten, und als überzeugten Streiter für große Ziele: Am vergangenen Freitag, 10. März, ist Siegmund May im Alter von 79 Jahren gestorben.



Siegmund May besaß auch jede Menge Sportsgeist, konnte fair verlieren. Am deutlichsten zeigte sich das im Jahr 1978. Damals kandidierte Siegmund May als Bürgermeister im Markt Burkardroth. Im ersten Wahlgang ließ er seine drei Mitbewerber deutlich hinter sich und vereinigte die mit Abstand meisten Stimmen auf sich. Die nachfolgende Stichwahl gewann dann jedoch Rudolf Rost.



Herausforderungen gesucht

Viele andere hätten da enttäuscht den "Bettel" hingeschmissen. Siegmund May jedoch zeigte Haltung und blieb dem öffentlichen Leben weiterhin eng verbunden - ganz nach seinem selbstgewählten Motto: "Überfordert zu sein, erscheint mir angemessen. Es gehört zum Menschen, überfordert zu sein, sonst kommt das Beste, das er vermag, nicht zur Wirklichkeit."



Unter dem Strich kommen 19 Jahre als Vorsitzender des TSV Wollbach zusammen. Hier war Siegmund May eine feste "Bank". In seiner Ära wurden das Sportheim an Wasser und Strom angeschlossen, ein Anbau verwirklich, das Sportgelände ausgebaut bzw. erweitert sowie Plätze zum Tennisspielen angelegt. Letzteres war - neben dem Fahrradfahren und dem Kartenspielen - seine große Leidenschaft. Bei den "Schwarz-Gelben" hat er die Leute und das Notwendige mit großem Elan und Organisationsvermögen zusammengebracht. Wer so aktiv arbeitet, so sagt der Volksmund, ist vor Dank nicht sicher. Den erwiesen ihm seine Sportfreunde 1988 mit der Ernennung zum Ehrenmitglied und 1997 mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden.



Über die Grenzen hinaus

Große Verdienste hat sich Siegmund May auch auf kommunalpolitischer Ebene erworben. Von 1966 bis 1972 saß er im Gemeinderat der seinerzeit noch selbstständigen Gemeinde Wollbach und von 1978 bis 1984 im Marktgemeinderat der dann neuen Großgemeinde Burkardroth. Von 1978 bis 1984 führte er zudem den Vorsitz im Abwasserzweckverband Aschach-Saale und von 1978 bis 1997 wirkte er im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Wollbach mit.



Sein Einsatz und sein Wort waren auch andernorts hoch geschätzt. Es dürfte fast keinen Verein in der Pfarrei geben, dem er nicht angehörte, seien es die Sänger, die Musikanten, die Brandschützer, der Rhönklub oder die "Fosenöchter", wo er auch lange im Elferrat saß.



Mitbegründer

Siegmund May war Initiator, Betreiber und Mitbegründer des Vereinsrings, Mitbegründer der Freien Wähler, Mitbegründer der Wollbacher Kirmes und Mitbegründer der 1983 offiziell besiegelten und bis heute andauernden Freundschaft mit der westfälischen Partnergemeinde Ense. Diese hat er bis zuletzt tatkräftig gefördert.

1994, beim historischen Dorffest "750 Jahre Wollbach", brachte sich der Postbeamte monatelang versiert im Leitungsgremium ein.



Vor rund drei Jahren warf ihn eine schwere Krankheit aus der Bahn. Für Siegmund May, der immer aufgeschlossen und kontaktfreudig durchs Leben gegangen war, aktiv und viel Sport getrieben hat, war das besonders schwer. Dennoch versuchte er das Beste aus seiner Situation zu machen und pflegte beständig freundschaftliche Bande. In Kürze hätte ein weiterer größerer medizinischer Eingriff angestanden. Kurz davor ist er am vergangenen Freitag im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Margot (geb. Metz), die er 1960 geheiratet hatte, zwei Kinder (Bettina und Tony) sowie vier Enkel.



Requiem ist am Mittwoch, 15. März, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche in Burkardroth. Anschließend erfolgt die Beerdigung.