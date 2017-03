Ein Comedy-Auftritt am Rande der Peinlichkeiten

von PETER KLOPF

Mundstuhl gelten als erfolgreich und wandelbar. Mit den Figuren "Dragan und Alder" erlangten Lars Niedereichholz und Ande Werner 1997 einen hohen nationalen Bekanntheitsgrad, den sie in den Rollen ihrer Alter Egos "No Pressure", "Andi", "Grill-Schorch", "Peggy und Sandy" und vieler anderer durchgeknallter Typen weiter festigten. Im Kurtheater präsentierten die Hessen ihr Jubiläumsprogramm "Mütze-Glatze - Simply the Pest", die besten Programminhalte ihres kreativen Schaffens.



Für seine Sketche schlüpft das Duo in unterschiedliche Rollen. Dabei gilt es offensichtlich wenig originell, ein Klischee nach dem nächsten zu bedienen: Als Hippie-Öko-Band "No Pressure" unterbreiten sie sich mit Rastalocken und betont langsamen, monotonen Sprachduktus. Mundstuhls Kultfiguren Dragan und Alder kommunizieren ausschließlich in der "Kanak Sprak" und weisen einen eher geringen Intelligenzquotienten auf ("4 von 12 - das sind grade mal 50 Prozent!").



Von humorvoll bis taktlos

Und Peggy und Sandy, die ostdeutschen, arbeitslosen Mütter in den frühen Zwanzigern, platzen vor Stolz, wenn eines der Kinder es auf die Sonderschule "schafft" ("Er geht sogar schon auf die Sonderschule." - "Wenn er das Zeug dazu hat.") Die Vorstellung schwankte zwischen humorvoll und taktlos. Dass sich das Niveau häufig unterhalb der Gürtellinie bewegt, ist den Comedians nicht nur bewusst, sondern auch gewollt.



"Ich freu mir 'n zweites Loch in de Aasch", bringt es Ande Werner auf den Punkt und hat die passende Überleitung damit längst geschaffen, denn bei Peggy und Sandy, den beiden Drogenmüttern aus dem Osten, fallen Sätze wie: "Also mit meinem Ex war das ja eher so, als würdest du ne Salami in den Hausflur werfen, weißte?", um dann nonchalant hinzuzufügen, dass sie jetzt ja Gott sei Dank jemanden gefunden habe, der solche Gänge zielstrebig zu beschreiten weiß.



Spannendes leuchtete auf

Die Frage war: "Soll man lachen oder sich fremdschämen?" Gerade in den Augenblicken, die Pointen wie Nadelstiche schicken, leuchtet auch das Neue, Unbekannte, Spannende auf. Szenen wie diese: "Ey, machstu Dom Rep?" - "Ne man, isch geh lieber anderswo in Urlaub!" - "Isch mein, kannst du Dom Rap?" - "Isch steh nisch so auf Kirchenmusik!" Später, wenn sie als blümchentänzelnde Band "No Pressure" auf der Bühne stehen, und Lars Niedereichholz das Verstärkerkabel an die Gitarre anschließt, kommt es daher auch schlicht so aus ihm heraus: "Liebe Gitarre, entschuldige bitte diesen chauvinistischen Akt. Einfach trocken reingesteckt, na sowas!" Die Lachtränen stehen den meisten da schon längst im Auge. Das ist der Stil, den Mundstuhl prägt. Mit stehenden Ovationen und Zugaberufen huldigte das Publikum den Beiden für ihre kurzweilige Unterhaltung.



In Sachen Zugabe waren die Comedians aber überrascht und etwas überfordert. Langatmig - mit etwas Klamauk - stellten sie ihr Buch und ihre T-Shirts vor, die anschließend im Foyer zu kaufen waren. Das war der Punkt, an dem mancher sein Handy hervorholte und seine WhatsApp nachschaute. Das war's dann auch.