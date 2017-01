Zähne zeigen - 2700 Teilnehmer beim Braveheart-Battle

Gemischte Gefühle





Nur ein Bruchteil kam ins Ziel





"Auch für unsere Leute war es eine Grenzerfahrung"





Heuer war es härter





"Exzellente Zusammenarbeit"



Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und grauem Himmel sieht man wenige Spaziergänger in der Rhön. Aber die 2700 Läufer, die sich am Samstag in Bischofsheim getroffen haben, sind auch nicht wegen der schönen Aussicht gekommen. Sie sind dort, um sich durch Matschgruben zu kämpfen, durch einen neun Grad kalten Fluss zu kriechen sowie die Skisprung-Schanze am Kreuzberg mehrfach zu erklimmen. Und das über eine Strecke von 30 Kilometern.Sie sind gekommen, um am Braveheart-Battle teilzunehmen, einem Extrem-Hindernislauf, der am Samstag den 12. März zum sechsten Mal in der Region und zum ersten Mal in Bischofsheim stattgefunden hat. Aus China, Australien und Kanada kamen Sportler in die Rhön, um sich freiwillig zu quälen. Sie bezahlten sogar 60 Euro dafür."Ich weiß, er ist total verrückt, aber er beweist sich einfach gerne, dass er es schafft", sagt Bekkah Singer. Sie ist aus Calgary (Kanada) angereist, zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Er läuft mit, sie schaut zu und feuert ihn an. Mit einem Kreuzberg-Bier in der Hand genießt sie die Stimmung unter den rund 10 000 Zuschauern in Bischofsheim.Die Herausforderung ist einer der Gründe, warum die Läufer an der Tortur teilnehmen. Auch die Atmosphäre dürfte helfen: Bei Dudelsack-Musik, bunter Kriegsbemalung und Blick auf die Berge fühlt man sich wie im schottischen Hochland und mitten im Film "Braveheart" (1995) mit Mel Gibson.Eine große Motivation ist auch der Teamgeist: Manche Hindernisse lassen sich kaum alleine bezwingen, gegenseitige Hilfe ist häufig zu beobachten. Viele Läufer starten im Team. So auch Christian Kreuzer aus Herzogenaurach. Der Student, der unter den ersten zehn ins Ziel kam, äußert sich allerdings kritisch in Bezug auf die diesjährige Veranstaltung: "Es waren einfach zehn Kilometer zu viel. So ist das kein Hindernislauf mehr." Habe man in den vergangenen Jahren gerade bei den Hindernissen durch Kraft und Teamgeist noch punkten können, seien dieses Mal die Marathon-Läufer klar im Vorteil gewesen. "So macht mir das keinen Spaß mehr", sagt Kreuzer, "im nächsten Jahr werde ich nicht teilnehmen."Anders Philipp Reuß, der schnellste Läufer in diesem Jahr: Nach drei Stunden und 18 Minuten kam er ins Ziel. Der Student aus Mellenbach (Thüringen) ist auch professioneller Biathlet. Trotzdem fand er die Veranstaltung "ultrahart! Viel schwerer als im vergangenen Jahr". Nach dem Anstieg an der Ski-Schanze sei er "schon komplett fertig" gewesen. Erschwerend kam das kalte Wasser hinzu. "Da hilft nur: Schnell weiterlaufen, warm werden", sagt er. Während des Laufens habe er seine Position nicht gewusst. "Am Ende hat mir einer zugerufen, ich sei Zweiter. Da hab ich dann Gas gegeben."Veranstalter Joachim von Hippel war zufrieden mit dem Lauf: "Aus meiner Sicht lief alles sehr gut. Die Leute hatten eine Menge Spaß." Zumindest am Anfang. Im Laufe des Tages sah man auch zunehmend gequälte Gesichter und hörte klappernde Zähne. Ins Ziel kamen laut von Hippel nur rund 600 Läufer, gestartet sind 2700. Hauptsächlich deshalb, weil über die Hälfte der Teilnehmer das Zeitlimit von sechs Stunden überschritten haben. "Um 17 Uhr wurde es dunkel, da haben wir pünktlich abgebrochen und die Läufer von der Strecke geholt. Aus Sicherheitsgründen", erklärt von Hippel. 380 Ausfälle hat es auch gegeben, also Läufer, die aufgegeben haben oder medizinisch versorgt werden mussten.Der tapfere Einsatz der Läufer beim Braveheart-Battle erfordert auch einen tapferen Großeinsatz der Rettungskräfte: 200 Helfer sorgten am Wochenende in und um Bischofsheim dafür, dass aus dem Extrem-Lauf keine extremen Unfälle forderte. Die Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Rhön-Grabfeld melden insgesamt 110 Verletzungen. Zehn Läufer sind zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken gebracht worden."Besonders die Schlammgruben wurden unterschätzt", sagt Uwe Kippnich, Presseleiter des Einsatzes. "Wir mussten dort viele Teilnehmer ausbuddeln und auch einen Helfer." Hauptsächlich kümmerten sich die Sanitäter aber um unterkühlte Patienten. Mehrere hundert Wärmedecken wurden verteilt. "Sonst gab es vor allem sporttypische Verletzungen", sagt Kippnich. Also etwa Prellungen oder verstauchte Knöchel. Ein Läufer musste auch mit dem Hubschrauber abgeholt werden, weil er beim steilen Abstieg bei der Skisprung-Schanze am Kreuzberg auf dem Schnee ausgerutscht ist. Mit Kieferbruch kam er in die Klinik."Bischofsheim war schon eine härtere Nummer als die vergangenen Läufe in Münnerstadt", meint Kippnich. Trotzdem hat es etwa zehn Verletzte weniger gegeben als im Vorjahr. Hauptsächlich deshalb, weil der Lauf um fünf Uhr nachmittags wegen der einbrechenden Dunkelheit beendet wurde. "Eine kompetente Entscheidung der Bergwacht", sagt Kippnich. "Sonst hätte das in einem Fiasko geendet." Die Unfälle wurden häufiger, dazu ging die Strecke den Kreuzberg hinauf, weitab vom nächsten Ort. Das Risiko wurde zu hoch. Etwa die Hälfte der Läufer befand sich bei Abbruch noch auf der Strecke. Die Sanitäter brachten sie mit Unterstützung von Polizei und Feuerwehr zurück in die Stadt.Nicht nur für die Bravehearts, "auch für unsere Leute war das eine Grenzerfahrung", sagt Kippnich. Die Logistik bei 200 Einsatzkräften und 50 Fahrzeugen war kompliziert, dazu mussten die Helfer teilweise acht Stunden bei Wind und Kälte auf dem Kreuzberg ausharren. Die Einsatzleitung übernahmen Notarzt Kochinki und Heiko Stäblein. Mit einem Helferstab von sechs Abteilungsleitern koordinierten sie die Einsatzkräfte von der Rettungswache in Bischofsheim aus. Neben dem BRK waren Berg- und Wasserwacht sowie Polizei und Feuerwehr am Einsatz beteiligt. "Eine exzellente Zusammenarbeit, wir wussten zu jeder Sekunde, wo gerade was passiert", sagt Kippnich. Über die Strecke verteilt befanden sich elf Rettungspunkte, an denen Sanitäter Ersthilfe leisteten und die Patienten weiter in die zwei Nothilfe-Zelte bringen konnten.Dort behandelten Ärzte geringere Verletzungen. "So konnten wir gut puffern, die Kliniken in der Region wären sonst überlastet worden", erklärt Kippnich. Ein schwieriger Einsatz, "aber alles hat gut geklappt. Ich denke wir haben gezeigt, was wir so alles leisten können", sagt Kippnich.