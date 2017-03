Drei Verletzte nach Unfall bei Fuchsstadt

Ein 48-jähriger Opel-Fahrer war am Donnerstagabend auf der B 287 von Bad Kissingen kommend in Richtung Hammelburg unterwegs und wollte an der zweiten Einfahrt nach links in Richtung Fuchsstadt abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 55-jährigen Hyundai-Fahrer.



Angaben der Polizei zufolge, wurde der Hyundai durch den Zusammenstoß gegen einen an der Kreuzung wartenden Opel eines 56-jährigen geschleudert. Bei dem Unfall wurden die beiden Mitfahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Auch der Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen.



An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Die Feuerwehr Fuchsstadt regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr und säuberte anschließend die Fahrbahn. Außerdem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.