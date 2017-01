Die Sicherheit hat Vorfahrt

"Bayern mobil - sicher ans Ziel": Unter diesem Titel möchte Bayern in den kommenden Jahren seine Aktivitäten in der Verkehrssicherheitsarbeit weiter verstärken. Bei diesem Sicherheitsprogramm ist auch die Kreisverkehrswacht Bad Kissingen intensiv eingebunden.

Geschäftsführer Matthias Kleren stellte in der Jahresversammlung den umfangreiche Tätigkeitsbericht über Verkehrssicherheitsmaßnahmen im Altlandkreis Bad Kissingen vor.



Kinder im Straßenverkehr

So kümmerte sich die Kreisverkehrswacht um die Fortbildung von Erzieherinnen in Sachen Verkehrserziehung. Drei Veranstaltungen im Programm "Kind und Verkehr" wurden 2016 durchgeführt. Stefan Löhser führte in 27 Kindertagesstätten Beratungsgespräche durch.

Seit mittlerweile 19 Jahren rüstet die Verkehrswacht im gesamten Landkreis Bad Kissingen alle Schulneulinge zum Schulanfang mit den neuen Sicherheitsdreiecken aus. Dadurch konnte die Sicherheit der Schulanfänger auf dem Schulweg und in der Freizeit enorm verbessert werden. Durch die Spenden der Saale-Zeitung und der Sparkasse Bad Kissingen war es auch im vergangenen Jahr wieder möglich, allen 812 ABC-Schützen im Landkreis Bad Kissingen diese Schutzdreiecke kostenlos zu überreichen. Am ersten Schultag wurden diese leuchtend gelben Sicherungsmittel bei einer Schulanfangsveranstaltung in der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen den Schulneulingen übergeben, stellvertretend für alle ABC-Schützen des Landkreises.



Schülerlotsen

An neun Schulen, in Bad Kissingen, Bad Bocklet, Münnerstadt, Nüdlingen, Maßbach und Oerlenbach werden zurzeit 252 Schülerlotsen von der Kreisverkehrswacht betreut. Hinzu kommen noch 87 Verkehrshelfer. Von den Verkehrserziehern der Polizeiinspektion Bad Kissingen sind 142 Lotsen neu ausgebildet worden. Auch in diesem Jahr wurden alle neuen Schülerlotsen von den jeweiligen Bürgermeistern empfangen und bei einer kleinen Feier in ihr Amt eingeführt. Die Sicherheitsausrüstung (Poncho, Winkerkelle, Mütze, Lotsenbuch) wurde von der Kreisverkehrswacht beschafft und den Schülerlotsen zur Verfügung gestellt.



Schulweghelfer

Im Bereich der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen sichern 19 Schulweghelfer die gefährlichen Überwege auf dem Schulweg um den Schulstandort ab und eine Busaufsicht überwacht das Ein- und Aussteigen der Schüler. Auch im Bereich der Henneberg-Volksschule Garitz (Garitz 10, Reiterswiesen 2) haben sich verantwortungsbewusste Eltern zum Schulweghelferdienst organisiert. Ebenfalls seit vielen Jahren sichern 52 Eltern der Grundschule Burkardroth - Premich/Lauter den Schulweg in Waldfenster (9), Stralsbach (7), Wollbach (5), Stangenroth (14), Zahlbach (6), Burkardroth (5) und Gefäll (6) ab. Des Weiteren kommen im Bereich Oerlenbach 4 Schulbushelfer, im Bereich Nüdlingen 3 Schulweghelfer und im Bereich Münnerstadt 2 Schulbushelfer hinzu. Im Jahr 2016 sind 17 neue Eltern auf ihr Ehrenamt vorbereitet worden.



Kurse für junge Fahranfänger

Seit nunmehr 28 Jahren bietet die Kreisverkehrswacht jungen Kraftfahrern eine Möglichkeit an, auf dem Fahrübungsplatz der Bundespolizei Oerlenbach, mit dem eigenen Auto, auf einem abgesperrten Gelände, für die Sicherheit im Straßenverkehr zu trainieren. Seit dem Beginn dieser Kurse haben in 512 Kursen etwa 8285 Teilnehmer ein Fahrtraining absolviert.

Im vergangenen Jahr wurden auf dem Übungsgelände unter der Leitung von Christian Schießer wieder 13 Sicherheitskurse mit 150 Teilnehmern/innen durchgeführt. Für 2017 stehen dem Projektleiter aber nur noch acht Trainer als engagierte Unterstützung zur Verfügung. Walter Rügamer möchte nach 30 Jahren als Fahrtrainer für die Verkehrswacht Bad Kissingen und Schweinfurt kürzer treten.



Seniorenarbeit

2016 wurden für die ältere Generation insgesamt 17 Seniorenveranstaltungen mit 423 Teilnehmern, davon acht Veranstaltungen für Rollatorennutzer und eine Veranstaltung für Rolli- und Busfahrer durchgeführt.

Ferner haben 41 Personen an den "Fahrsicherheitsstunden für Senioren" teilgenommen. Bei den Rollatoren-Kursen findet am 25. Februar erstmals auch ein Rollatorenkurs bei Schülern in der Anton-Kliegl-Mittelschule statt.





Kreisverkehrswacht unter neuer Führung

Bei den anstehenden Neuwahlen gab es einen Führungswechsel: 1. Vorsitzende Norbert Reiter und der 2. Vorsitzende Hubert Petrik hatten sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Beide wollen nach jahrelanger Vorstandstätigkeit nun Jüngere an die Verantwortung lassen. Norbert Reiter hatte sich zuvor auf die Suche begeben und für diese Aufgaben Rechtsanwalt Florian Arand (als 1. Vorsitzender) und Richter Joachim Hein (als 2. Vorsitzender) gewinnen können. Beide wurden, nachdem sie sich kurz vorgestellt hatten, von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Ansonsten ergaben sich keine Änderungen in der Vorstandschaft, auch die Kassenprüfer stellten sich erneut zur Verfügung. Zuvor hatte nach der Begrüßung durch den zweiten Vorsitzenden Hubert Petrik und dem Tätigkeitsbericht von Geschäftsführer Matthias Kleren, Schatzmeister Jan Freese seinen Rechenschaftsbericht vorgestellt. Die Kassenprüfer Michael Erhard und Heiner Wich hatten ihn geprüft und die Entlastung erfolgte. Nach einer erforderlichen Satzungsänderung hielt Christian Schießer einen Vortrag über Fahrer-Assistenz-Systeme.



Ehrungen

Norbert Reiter, der wegen einer Erkrankung nicht anwesend sein konnte, und Hubert Petrik wurden für ihre jahrelange Tätigkeit im Vorstand geehrt. Beide sind seit über 20 Jahren Mitglied der Kreisverkehrswacht Bad Kissingen und wollen auch, nachdem sie sich aus der Vorstandschaft zurückgezogen haben, die Verkehrswachtarbeit weiter tatkräftig unterstützen. red



red