Die Nichte von Michael Ballhaus erinnert sich

In meiner Kindheit standen sich meine Familie und die Familie meines Onkels, die "Ballhausens", sehr nah. Meine Geschwister und ich und meine beiden Cousins verbrachten fast alle Ferien miteinander, oft in Schloss Maßbach oder Schloss Stöckach, das die Kinder meines Großvaters Oskar Ballhaus gekauft hatten.



Es gibt noch einige Super 8 Filme, die von Ostereiersuchen im Schlosspark Maßbach oder gemeinsamen Ferien in Italien zeugen. In meiner Kindheit schien mir mein Onkel viel weg zu sein, weil er drehte, ich habe nicht so viele Erinnerungen an ihn aus dieser Zeit. Als ich 20 war, ging er mit seiner Familie nach Amerika und ich durfte sie besuchen und verbrachte zwei Wochen in New York. Er drehte zu der Zeit einen kleinen Independent-Film, der glaube ich nie in die deutschen Kinos kam. Bei den Dreharbeiten wirkte er hoch konzentriert, ohne gestresst zu sein.



Als ich anfing, im Theater meiner Großmutter Lena Hutter zu arbeiten, bekam ich von meinem Onkel regelmäßiger etwas mit, denn er rief jeden Sonntag seine Mutter an, egal, wo er gerade war und was er drehte. Und wenn ein Dreh zu Ende war, besuchte "Michachen", wie meine Großmutter ihren großen Sohn nannte, als erstes sie und seinen Stiefvater Herbert Heinz.



Für mich war es überaus spannend, wenn er von den Dreharbeiten und den Schauspielern erzählte, wie sie sich beim Dreh verhalten hatten, wer viel netter war, als man meinte, wer sich Text schlecht merken konnte oder wie die Regisseure arbeiteten.



Als seine Mutter 2003 starb, wurde der Kontakt zu ihm weniger. Ich spürte immer seine Dankbarkeit, dass ich das Theater Schloss Maßbach übernommen und das Lebenswerk seiner Eltern fortführte und er sprach mir seine Unterstützung aus.



Er verfilmte mit Studenten der DFFB unsere Inszenierung der "Gespenster" (Regie: Frank Alva Buecheler) und er besuchte das Theater, dessen Mitgesellschafter er war, häufig, wenn er in Franken war, so lange es seine Sehkraft zuließ. Er war immer interessiert an der Entwicklung des Theaters und freute sich über positive Berichte. Ich spürte sein Vertrauen in meine Leitung und das freute mich. Auch wenn wir uns wenig sahen, empfand ich immer eine große Vertrautheit und Verbundenheit mit ihm, wenn wir uns begegneten.



Mein Onkel war warmherzig und einnehmend. Wenn ich ihn in Dokumentationen sehe, bin ich immer erstaunt, wie authentisch er wirkt, er verstellte sich nicht, so, wie man ihn dort sehen kann, so habe ich ihn auch erlebt. Äußerlich ähnelte mein Onkel seinem Vater Oskar Ballhaus sehr, zumindest, wenn man Fotografien vergleicht.



Für mich war seine Ähnlichkeit mit seiner Mutter offensichtlicher. Beide rieben ihre Finger sanft aneinander, wenn sie etwas erzählten oder nachdachten. Beiden war ihre Arbeit unglaublich wichtig und lebenswert. Je älter mein Onkel wurde, desto mehr ähnelte er in Gang und Haltung meiner Großmutter. Es gab seltene sehr persönliche Momente mit ihm, in denen er über sich sprach. Im Februar letzten Jahres sagte er zu mir: "Ich hatte ein glückliches Leben. Wenn es jetzt zuende ginge, wäre das völlig in Ordnung für mich." Er ist gestorben, wie er es sich gewünscht hat und eingeschlafen. Ich bin sehr traurig, dass er tot ist und wir uns nicht mehr begegnen werden.