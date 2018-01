Die Mitglieder sind immer mit Begeisterung dabei

Der VdK-Ortsverband Zahlbach/Stangenroth ist ein rühriger Verein. In seiner Jahresplanung ist in jedem Monat mindestens ein Programmpunkt zu finden, der meist ein Highlight ist. "Besonders schön war in diesem Jahr beispielsweise die Osterbrunnen-Rundfahrt in der Fränkischen Schweiz", erzählt Gebhard Schmitt, der Vorsitzende. Natürlich ist dies immer mit viel Arbeit verbunden - Ausflüge müssen geplant, die Mitglieder angeschrieben werden. Aber die große Resonanz gibt dem VdK-Vorstand recht. "Bei den einzelnen Veranstaltungen sind immer sehr viele Mitglieder vor Ort, was natürlich uns als Organisatoren sehr freut", sagt Schmitt.



Vor 70 Jahren gegründet

Dabei feiert der Ortsverband in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Nicht nur VdK Deutschland feiert sein 70-jähriges Bestehen, auch der VdK-Ortsverband Zahlbach wurde vor 70 Jahren am 1. Juli 1947 gegründet. Das war natürlich ein Grund zum Feiern, und so versammelten sich rund 60 Personen im Kleintierzüchterheim in Wollbach, um dieses Jubiläum zu begehen.

In der Feierstunde wurden langjährige Mitglieder geehrt. Dabei wurde Erika Geis nicht nur für die 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Vorsitzender Gebhard Schmitt sprach ihr auch einen besonderen Dank aus, da sie seit 37 Jahren im Vorstand tätig ist und bis heute die Mitglieder betreut. Dies bedeutet, dass sie Krankenbesuche macht, aber auch bei Geburtstagen im Namen des Vereins gratuliert und vieles mehr. "Natürlich ist es immer wieder schön, wenn man sieht, dass hier die Verantwortung auf viele Schultern verteilt wird und die Mitglieder sich aktiv engagieren", freut sich der Vorsitzende.

Über 550 Mitglieder hat der VdK-Ortsverband Zahlbach/ Stangenroth. Und auch an die Jüngeren wird gedacht. "Viele Events machen wir am Wochenende, damit auch die jüngeren Mitglieder dabei sein können", sagt der Vorsitzende. Dabei bemühe man sich immer um Abwechslung, was sehr gut ankomme.

Auch bei der 70-Jahr-Feier war für die Mitglieder wieder ein buntes Programm geboten, und die Stimmung war sehr gut im Vereinsheim der Kleintierzüchter. Die VdKler hatten jede Menge Spaß. Die "Geburtstagsfeier" zeigte, dass sich die Mitglieder in der Gemeinschaft wohlfühlen.