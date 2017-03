Die Firma war sein Leben

von WERNER VOGEL

Über 60 Jahre hat Dieter Mönch die Region mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Jetzt hat er seinen Obst und Gemüse Großhandel in Großenbrach an Rainer Hegemann übergeben. Dass Name und Standort erhalten bleiben und alle zwanzig Mitarbeiter übernommen werden, macht Dieter Mönch glücklich: "Es geht alles weiter wie bisher" sagt der Großhandelskaufmann. "Das Lebenswerk von drei Generationen bleibt erhalten". Die Firma hat einen neuen Inhaber, aber auch der ist nicht neu, stellt der bisherige Chef seinen "Wunschnachfolger" vor. Seit sieben Jahren verantwortet der gelernte Lebensmitteltechniker und Koch Rainer Hegemann als Compagnon Teilbereiche der Firma. Jetzt hat er die "Mönch Fruchthandelscompany GmbH u. Co. KG" im Mangelsfeld komplett übernommen.

"Dass das erfolgreiche Traditionsunternehmen weitergeführt wird, krönt eine mit unglaublichem persönlichen Einsatz erbrachte unternehmerische Leistung", bewundert der gebürtige Rheinländer den Kissinger Unternehmer.

Das Haus der Mönchs in der Bad Kissinger Badgasse 5 stammt aus dem 17. Jahrhundert. Schon 1910 hatte der Großvater Johann Mönch in Bad Kissingen begonnen, mit Eiern, Kartoffeln und Butter zu handeln, und 1928 eröffnete er in diesem Anwesen, dem ehemaligen Kurheim "Zum Halbmond" ein Lebensmittel- und Kolonialwarengeschäft. Nach dessen Tod übernahm Sohn Ludwig die Geschäfte und verlegte sich nach dem Krieg auf den Handel. Von den Bauern der Umgebung kaufte er Eier und Kartoffeln, die er überwiegend nach Hessen lieferte. Das Hotel Steigenberger in Frankfurt gehörte zur Kundschaft.



Jeden Tag in der Früh ging es los

Anfangs wurde mit dem Zug gefahren, dann mit Fuhrwerk und später mit dem Auto gefahren. "Früh um zwei Uhr ging's los, und zurück in Bad Kissingen war man erst am frühen Abend. Im Winter wurde es oft noch viel später. Man musste warten, bis im Spessart der Schnee geräumt wurde." Schon damals brachte Ludwig Mönch für die Kissinger Gastronomie Obst und Gemüse vom Großmarkt mit.

Wenn Dieter Mönch erzählt, dann wird ein Stück Kissinger Geschichte lebendig, stehen Geschäfte wie Delikatessen Almstedt, die Spanische Ecke von Miguel Frau oder Feinkost Webert wieder vor Augen. Tauschgeschäfte waren Gang und Gäbe, erinnert sich der 72-Jährige: "Der Vater hat Kartoffeln an das Kissinger Schuhgeschäft Gerlach geliefert, mit denen der Schuster die Schuhe der Firma Salamander aus Kornwestheim bezahlte." Schon als Bub musste der kleine Dieter mitarbeiten, Hausaufgaben waren nicht so wichtig: "Ich hab' die Kartoffeln von den Bauern direkt aus dem Keller geholt, meist ohne Licht, auf jeder 2. Stufe stand eine Kerze." Später ist er mit Motorrad zu den Kunden gefahren: "Mit drei Kisten Eiern auf dem Gepäckträger nach Mellrichstadt." In den 1960er Jahren tat sich ein neues Geschäftsfeld auf, Kurhäuser und Hotels wollten Spargel. Der kam sonntags aus der Pfalz per Zug nach Bad Kissingen, wurde von den Mönchs abgeholt und an die Gastronomie verkauft. 1980 waren die bisherigen Räumlichkeiten zu klein geworden, die Firma zog um in den Schlachthof und Dieter Mönch übernahm das Geschäft.

Die Firma expandierte, die Lkw wurden größer." Jetzt waren wir täglich unterwegs zu den Großmärkten. Angangs nach Frankfurt, später aus logistischen Gründen nach München. Zu Hause sofort umladen und schnellstmöglich zur Kundschaft ...denn frisch schmeckt's einfach besser", steht als Werbebotschaft auf den Lkw. Das bedeutet: Aufstehen lange vor Tagesanbruch, viel Arbeit, wenig Schlaf. So richtig arbeitsfrei war eigentlich nur an Doppelfeiertagen. Verzichtet wurde auf vieles. Die Firma war das Leben, der Lkw das Zuhause. Zwei Millionen Kilometer saß er hinterm Lenkrad, schätzt Dieter Mönch. Aber er ist zufrieden. "Man kannte nichts anderes." Nur seiner Ehefrau Renate hätte er gern mehr gegönnt. 47 Jahre sind sie verheiratet, und alles hat sie mitgetragen und mitgestaltet.



Ware direkt aus Mailand

Neben dem Handel wurde mit Fertigsalaten für die Gastronomie ein zweites Standbein geschaffen, 1990 erfolgte der Umzug nach Großenbrach. Verschieden temperierte Kühlräume wurden geschaffen und ein Mitnahmemarkt errichtet, den Ehefrau Renate führte. Als der aufgegeben werden musste, weil Handelsketten und Discounter Gemüse und Obst in ihr Sortiment aufnahmen, war der schicke Obst- und Gemüseladen in der Badgasse Treffpunkt der Liebhaber von frischer Ware. Aber auch der rechnete sich irgendwann nicht mehr.

Ab 1995 fuhr Dieter einmal wöchentlich nach Mailand. Mit dem 40-Tonner auf der Fähre über den Bodensee, dann den San Bernardino Pass hinauf. Pause nur bei den vorgeschriebenen Ruhezeiten. Im Winter Salat und Gemüse, im Sommer Obst und Südfrüchte.

Dass die Tochter einmal das Geschäft übernehmen sollte, kam für die Mönchs nicht in Frage. "Das, was damals geleistet werden musste, kann man heute niemand mehr zumuten", sagt Renate Mönch, und Dieter nickt.

"Eigentlich sind wir ja ein Großhandel", scherzt der neue Inhaber Rainer Hegemann zu Margit Wehner, als sie überschaubare Mengen Kartoffeln und Gemüse für das Heringsessen des TSV Hausen einkauft. "Für die Kundschaft haben die Mönchs doch schon immer alles getan", gibt sie schlagfertig zurück und Hegemann bestätigt: "Das wird auch so bleiben." Dieter Mönch hat das sehr gerne gehört.