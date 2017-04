Der Vorstand ist im Amt bestätigt worden

von STEFAN GEIGER

Neben den Wahlen ging es in der Mitgliederversammlung um Einblicke in die aktuelle Vereinsarbeit und um die Vorhaben im laufenden Jahr.

"Wir haben nach zwei Zugängen und einem Austritt 42 Mitglieder", berichtete Vorsitzender Martin Mühleck und erinnerte an verschiedene Unternehmungen wie den Neujahrsempfang des Vereins, die Gauversammlungen in Reichenbach und Giebelstadt, den Gaujugendtanznachmittag in der Ebenhäuser Turnhalle oder das Binden von 100 Kräuterbüscheln zu Mariä Himmelfahrt. Der Erlös floss der Orgelsanierung und der Arbeit von Pater Okafor in Nigeria zu. Am Kilianifestzug durch Würzburg beteiligte sich der Verein mit 46, am Kreismusikfest in Sennfeld mit 26 Personen. Zum Ferienprogramm kamen zwölf Kinder, um Kränzchen zu binden, einfache Tänze zu probieren und lustige Spiele zu machen.

Auf die Erwachsenentrachtentanzgruppe ging Caspar Schmitz ein: "Wir trafen uns zu regelmäßigen Proben und hatten zwei Auftritte beim Nüdlinger Fläär und beim Fränkischen Tanzabend in Bamberg, wo unsere zehn Tanzpaare fünf Tänze vorführten."



31 Proben der Kinder

Auf die Jugendtrachtentanzgruppe ging Christina Mühleck ein. Im Durchschnitt kamen im letzten Jahr neun Kinder zu den 31 Proben. Insgesamt machten 22 Mädchen und Jungen mit. "Wir organisierten vier Feiern, hatten ebenso viele Auftritte und nahmen an zwei Festzügen teil", stellte sie heraus.

Einen detaillierten Einblick in ihre Arbeit als Trachtenwartin gab Marieluise Lenz. "Für die einzelnen Termine erhielten die Kinder die Trachten, vor allem zum vom Verein selbst organisierten Tanzfest, das allen riesigen Spaß gemacht hat", berichtete sie. Eine Abordnung reiste zum Deutschen Trachtenfest nach Öhringen, um sich für den Umzug in die Gruppe Unterfranken/Geldersheim einzureihen und den Ausklang in der Landesgartenschau Baden-Württemberg zu genießen. Im Juni folgte ein Trachtentreffen in Glasofen, wo noch Zeit blieb, um das "kleine, aber feine" Trachtenmuseum zu erkunden. "Seit Jahren dürfen wir uns auf die Einladung zur Kiliani-Eröffnung mit Festzug in Würzburg freuen. Die äußeren Bedingungen erforderten, dass es in den Tagen danach galt, die Trachten zu waschen und zu trocknen", erinnerte Marieluise Lenz. Sie freute sich, dass sich auch Kinder aus Asylbewerberfamilien an Auftritten beteiligten. "Für uns ist es wichtig, die Trachten als Kulturgut zu erhalten und bei geeigneten Anlässen wie Festen im Ort und in der Umgebung mit Leben zu erfüllen", sagte sie.



Finanziell im Plus

Kassiererin Monika Mühleck belegte ein finanzielles Plus. Die Einnahmen setzten sich aus Beiträgen, Spenden und Zuschüssen vor allem des Trachtenverbands für die Förderung von Jugend und Ausbildung zusammen. Außerdem ergaben sich Erlöse aus Auftritten der Tanzgruppe und Feiern. Als Ausgaben fielen Versicherungen, Beiträge an Trachtenverband, Geburtstags-Jubiläums-, Repräsentations- und Verwaltungskosten sowie Miete für den Vereinsraum einschließlich Nebenkosten an.



Vorstand

Vorsitzender: Martin Mühleck, Stellvertreterin: Barbara Huth, Kassiererin: Monika Mühleck, Schriftführerin: Sabine Zänglein, Trachtenwartin: Marieluise Lenz, Tanzleiter Caspar Schmitz, Kassenprüfer: Ulrike Breuter und Erna Götz



Termine

15. Juni: Fronleichnamsprozession,

8. Juli: Kilianifestzug in Würzburg, 23. Juli: Volksmusikfest in Ochsenfurt,

14. August: Binden der Kräuterbüschel, 8. bis 11. September: Kreismusikfest in Mistelfeld bei Lichtenfels, 22. bis 24. September: Treffen des Bayerischen Trachtenverbands in Sennfeld



Auftritte

29. April: Tanzabend in Waigolshausen, 6. Mai: Tanzabend in Bergrheinfeld, 14. Mai: Mariensingen in Haßfurt und Vasbühl, 21. Mai: Mariensingen in Fährbrück und Bad Staffelstein, 25. Mai: Mariensingen in Sulzfeld, 11. Juni: Volksmusiktag in Mönchsondheim