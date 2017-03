Der TSV Ebenhausen klettert nach oben

von STEFAN GEIGER

Über drei Stunden erstreckten sich die Berichte, die die Aktivitäten des TSV Ebenhausen im letzten Jahr beleuchteten. Sehr viel lief in den einzelnen Abteilungen, wie die Verantwortlichen in Wort und Bild aufzeigten.



Seit zehn Jahren besteht Damenfußball. "Wir errangen in der Freizeitliga zwei Mal die Meisterschaft. Im letzten Jahr belegten wir mit 40:32 Toren Platz vier. Heuer wollen wir wieder angreifen", versicherte Johanna Bausewein für 20 Fußballerinnen, die sich zusätzlich bei den TSV-Veranstaltungen einbrachten. Zahlreiche Angebote unterbreitete die Sparte "Fitness und Gesundheit", wie Christine Federlein mit Details zu Eltern-Kind-Turnen für die Allerjüngsten, zu den Turnmäusen im Alter von zwei bis vier Jahren sowie zu Turnen für Kindergarten- und Grundschulkinder aufzeigte. Dazu kamen im Erwachsenenbereich Just-Dance-Showtanzgruppe, "Sensitive Fitness", "Fitmix" und Gesundheitsgymnastik in zwei Gruppen.



"Sehr großen Anklang findet das Erlebnisturnen, das im Mai 2016 als Integrationsprojekt zusammen mit der Schule ins Leben gerufen wurde. Die Bewegungsvielfalt fasziniert die Kinder, die die einzelnen Stationen begeistert angehen", hob Federlein hervor. Heuer warten Schnuppertraining für "Just Dance" am 26. April, Kreuzbergwanderung am 21. Mai, Saisonabschlussfeier am 27. Juli und Federweißenwanderung am 20. Oktober. Dazu kommen Großgemeindekegeln, Radtour und Klettergarten. "Bei uns ist immer was los. Tatkräftig unterstützt mich Susanne Kränzel", rundete Federlein ab.



Wieder ein Indoor-Street-Turnier

"Wir haben 80 Aktive in sechs Mannschaften, von denen die Herren I als Meister der Bezirksklasse in die Bezirksliga aufstiegen und sich dort prächtig halten, während die Damen noch ohne Punktgewinn in der Bayernliga einen schweren Stand haben", berichtete Michaela Schendel für die SG Basketball Oerlenbach/Ebenhausen.

Sechs Aktive erwarben die Schiedsrichterlizenz, drei den Basisschein. Sehr gut lief erstmals ein Indoor-Street-Turnier, das erneut angeboten wird.



Bernd Graskamp verwies auf das umfangreiche Programm der AH-Abteilung . Die Abteilung zählt 54 Mitglieder. "Kultur und Geselligkeit prägen auch künftig unsere Angebote, darunter ein Wirtshaussingen am 17. März, Theaterbesuch in Giebelstadt und Kanufahrt auf dem Main. Am 31. März nehmen wir am Hallenfußballturnier der Bundespolizei teil", blickte Graskamp voraus.



"Die Zusammenarbeit mit dem TSV Oerlenbach im Fußball funktioniert bestens. Mit dem neuen Erfolgstrainer Thorsten Büttner soll die Meisterschaft in der A-Klasse geholt werden", zeigte sich Alexander Schreiner zuversichtlich.



Sorgenkind U19-Junioren

Auf den Nachwuchs ging Harald Wolz ein. Mit dem Nachwuchs wurde ein Bundesligaspiel in Stuttgart besucht. Spaß machten ein Fußballcamp, DFB-Mobil und "Tag des Jugendfußballs". Das Geschehen in der JFG von U 13 bis U 19 fasste Jürgen Schmitt zusammen. Aushängeschild: Die U 17 als Tabellenführer, Sorgenkind die U 19. Jan Zitzmann vervollständigte als 2. Vorsitzender die Führungsmannschaft der JFG, die alle Kräfte bündelt, um den Nachwuchs nach vorne zu bringen.